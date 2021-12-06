比特幣一度閃崩至4.2萬美元 板卡廠臉綠

加密貨幣市場周末再度籠罩在 Omicron 變種病毒陰霾中，比特幣價格更一度大跌 1 萬美元，回測 4.2 萬美元，下探近兩個月低點，顯示市場對變種病毒恐慌疑慮仍高，也拖累與挖礦連動性高的主板廠今 (6) 日表現，指標廠技嘉 (2376-TW)、麗臺 (2465-TW) 等跌幅均超過半根停板。

受比特幣、以太幣等虛擬貨幣周末崩跌影響，主板廠今日全數反映利空消息，除技嘉、麗臺重挫外，青雲 (5386-TW)、映泰 (2399-TW)、撼訊 (6150-TW)、華擎 (3515-TW) 等跌幅也都超過 2%。

由於變種病毒 Omicron 累計至上周末已在全球逾 46 個國家發現相關案例，也導致市場再度籠罩疫情隱憂中，周末比特幣、以太幣雙雙重挫，根據報價顯示，比特幣一度回測 42333 美元價位，下探近兩個月低點，以太幣也一度跌破 4000 美元關卡支撐。

隨著虛擬貨幣下探近兩個月低點，也吸引部分低接買盤進場，截至今日上午 11 點為止，比特幣最新報價來到約 49000 美元，以太幣也站回 4000 美元大關，最新報價落在 4150 美元上下。

展望未來，主板業對營運仍不看淡，認為各國擴大監管加密貨幣的同時，也助推相關應用、ETF、監管等配套更趨成熟，加上流通性增加，都有利加密貨幣市場正向發展，變種病毒疫情僅是短期風險因素之一。

另一方面，鴻海 (2317-TW) 集團創辦人郭台銘周末出席活動，談及加密貨幣時，也認為加密貨幣市場尚不足成為議題，因虛擬貨幣還需與實體世界、經濟整合，才能融入生活。