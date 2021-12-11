人造烤肉樣品遭塔可鐘打槍 取消測試 超越肉類股價重挫近8%

美國人造肉商超越肉類 (Beyond meat) (BYND-US) 重挫近 8%，係因報導稱塔可鐘 (Taco Bell) 已經取消該公司的人造烤肉測試計畫。

Yum! Brands (YUM-US) 旗下的塔可鐘目前正與超越肉類合作，推出一種模仿速食連鎖店烤肉的純素產品，稱為 Carne asada。然而，《彭博》報導，塔可鐘 10 月時因不滿意初始樣品而取消了產品測試。

超越肉類週五下跌 5.58 美元或 7.96%，收每股 64.51 美元。投資者似乎對這種植物性人造肉類失去興趣，今年迄今超越肉類股價已下跌超過 48% 。YUM 週五小升 0.56% 至 133.87 美元，今年迄今上漲逾 23% 。

兩家公司發布聯合聲明說：「塔可鐘和超越肉類對於能合作創造植物蛋白一事非常興奮，這款產品與塔可鐘現有的肉品選項一樣令人食指大動，但卻是全美速食餐廳領域的創舉。我們現階段不能提供更多細節，但對於塔可鐘和超越肉類計畫中的事情相當興奮。」

超越肉類發言人聲明，新產品經歷多次更迭的評估是業界標準作法，「最重要的是，我們與塔可鐘的合作夥伴關係牢固且持續，我們期待與他們有進一步的消息宣布。」

除了塔可鐘，超越肉類也與 Yum 其他旗下品牌合作，包括中國的必勝客、肯德基，以及其他大品牌餐廳。

儘管華爾街普遍樂觀看待植物類食品的未來，也認同超越肉類的成長潛力，但分析師對該公司的近期表現表示擔憂。

超越肉類在第三季虧損 5480 萬美元或每股 87 美分，虧損程度遠大於分析師預期的 2340 萬美元或每股 38 美分。

超越肉類與 Yum! Brands 和麥當勞 (MCD-US) 的合作表現是分析師關注焦點，也是分析師決定其股價前景的關鍵。