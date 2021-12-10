〈美股早盤〉美11月通膨飆但符預期 美股開高、甲骨文大漲近20%

在公布近 40 年新高的通膨數據後，美股周五 (10 日) 仍全面開高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或 0.4%，那斯達克綜合指數漲 0.3%，標普 500 指數漲 0.5%，費城半導體指數漲 0.9％。在公布優異財報並上調財測後，甲骨文 (ORCL-US) 開盤一度飆近 20%

美國周五公布 11 月 CPI 年增 6.8%、月增 0.8%，大致符合預期，年增幅為 1982 年 6 月以來最大。

公布 CPI 數據前夕，美國總統拜登周四表示，11 月 CPI 數據應無法完全反映能源和其他主要商品價格現況，也不會反映未來幾周甚至數月的物價跌勢，例如汽車市場。他還重申，1.75 兆美元的社會支出計畫「重建美好方案」(Build Back Better) 將有助於降低民眾的生活成本。

Fed 即將在下周召開為期 2 天的利率會議，說明如何結束購債計劃，並給出可能的升息時程，投資人也將持續觀察，央行是否發出快於預期 Taper 信號，以及他們對通膨的描述。

在公布符合預期的通膨數據後，10 年期美債殖利率小幅下滑，美元小漲。

公布通膨報告之際， Omicron 變異株帶來的不確定性，也為市場帶來些許壓力。英國政府要求下周一 (13 日) 起恢復居家辦公，許多國家也陸續緊縮防疫措施，以防病毒持續蔓延。

個股消息面，甲骨文 (ORCL-US) 開盤後一度飆漲近 20%，該公司公布優於預期的財報和財測展望。

特斯拉開盤小跌 0.3％，創辦人馬斯克 (Elon Musk) 近期再度售股，套現逾 9.6 億美元，為連續 5 周賣出手中的特斯拉持股。

截至台北時間周五 (10 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 154.05 點或 0.43%，暫報 35908.74 點

那斯達克綜合指數上漲 52.72 點或 0.34%，暫報 15570.79 點

標普 500 指數上漲 24.90 點或 0.53%，暫報 4692.35 點

費半上漲 35.44 點或 0.91%，暫報 3914.34 點

台積電 ADR 下跌 0.04% 至每股 119.45 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.480％

紐約輕原油上漲 0.82％ 至每桶 71.52 美元

布蘭特原油上漲 0.70% 至每桶 74.94 美元

黃金上漲 0.24% 至每盎司 1780.90 美元

美元指數上漲至 96.26

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

博通 (AVGO-US) 早盤上漲 7.56％，至 627.53 美元。

博通周四盤後公布上季營收、獲利同寫佳績，預計本季營收將勝華爾街預期，並砸 100 億美元回購股票。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤上漲 19.15％，至 109.77 美元。

甲骨文公布上季調整後 EPS 為 1.21 美元，營收年增 6%，至 103.6 億美元，表現均優於預期，本季營收和獲利展望也相當樂觀。

Lululemon(LULU-US) 早盤下跌 1.48％，至 410.77 美元。

運動服飾品牌 Lululemon 上季財報勝預期，同店銷售額年增 27%，並上調年度營收展望，預計全年銷售額落在 62.5 億至 62.9 億美元間，調整後 EPS 估 7.69 美元至 7.76 美元。

Lululemon 表示，受惠於消費者需求和品牌知名度，其復甦力道相當強勁，但也警告，Omicron 變異株可能影響未來指引。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 CPI 年增率終值報 6.8％，預期 6.8％，前值 6.2％

美國 11 月 CPI 月增率終值報 0.8％，預期 0.7％，前值 0.9％

美國 11 月核心 CPI 年增率終值報 4.9％，預期 4.9％，前值 4.6％

美國 11 月核心 CPI 月增率終值報 0.5％，預期 0.5％，前值 0.6％

綠：CPI 月增率，藍：CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 23:00 公布美國 12 月密大消費者信心初值，預期 68.0，前值 67.4

華爾街分析：

摩根士丹利 (大摩) 經濟學家和策略師表示，含 Fed 主席鮑爾在內的 FOMC 成員都示意政策立場可能轉鷹，這是因為在強勁經濟增長與勞動力市場走強的背景下，他們對通膨升溫的擔憂加劇。

大摩預計，FOMC 將自明年 9 月起開始升息，較該行先前預期提早 2 季。

Allspring Global Investments 投資組合管理全球主管 Matthias Scheiber 則認為，供應鏈等指標顯示，通膨可能在中期之內趨穩。