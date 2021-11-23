中國AI四小龍商湯科技 港股掛牌差一步 最快今年

周二 (23 日) 陸媒報導指出，根據港交所公布的文件顯示，商湯科技通過港交所上市聽證，聯席保薦人為中金公司、海通國際和匯豐銀行。意味著，商湯科技有機會在今年上市，成為中國 IPO 融資最高的 AI 獨角獸。

商湯科技專注於計算機視覺和深度學習技術，透過開發 AI 模型，也就是演算法，為各產業服務，透過軟體許可費、訂閱等方式取得收入。

商湯科技主要基於最底層的人工智慧基礎設施 SenseCore，佈局四大業務，包含智慧商業場景的方舟企業開放平台、智慧城市的方舟城市開放平台、智慧生活的 SenseME、SenseMARS 及 SenseCare 平台，以及智慧汽車的 SenseAuto 等。

資料來源: 商湯科技公開說明書

在業績方面，2018 年～2020 年以及今年上半年，商湯科技營收分別為人民幣 18.5 億元、30.3 億元、34.5 億元、16.5 億元；2019 年和 2020 年分別年增 63% 和 14%，今年上半年年增率約 92%。

不過，商湯目前仍處於虧損狀態。2018 年～2020 年及今年上半年，商湯虧損淨額分別為人民幣 34.3 億元、49.7 億元、121.6 億元、37.13 億元，累計虧損約人民幣 243 億元。

另一方面，商湯背後的大股東有軟銀、淘寶、春華資本、銀湖資本、IDG 等等；其中軟銀為最大外部股東，持股 14.88%，淘寶持股 7.59%；春華資本和銀湖資本持股逾 3%。此外，科大訊飛、國美零售、上海電氣等上市企業也持有少量股權。

商湯科技與曠視科技、雲從科技、依圖科技等三家視覺領域的 AI 獨角獸被業界稱為「AI 四小龍」，今年商湯科技於 8 月 27 日向港交所提出上市申請。曠視科技和雲從科技目前均已通過科創板審查，正在等待註冊上市。至於依圖科技在進軍科創板失敗後，目前尚未有新的 IPO 動作，但有消息傳出其計劃到香港上市。

