商湯科技認購明日起跑 12月17日掛牌

周一 (6 日) 港媒報導指出，中國 AI 企業商湯科技在香港 IPO 中將發行 15 億股股票，每股定價介於 3.85～3.99 港元，認購時間為周二 (7 日)～周五(10 日)。商湯科技計畫籌資最多 60 億港元，並於 12 月 17 日(周五) 上市。

商湯這次發行的 15 億股中，有 90% 為國際配售，10% 屬香港公開發售。中金、海通國際、滙豐為聯席保薦人。此外，Hel Ved Capital、廣發基金、上汽集團等在內的 8 名基石投資人將認購 4.5 億美元的股票。而商湯科技發售股份佔其擴大後股本約 4.5%，意味公司市值將至少達到 1280 億港元。

商湯科技於明日起開始進行認購作業，每個交易單位 1000 股，入場費 4030.2 港元。業界預期，商湯所屬產業獨特，有機會出現超額認購，只是受制近期港股波動情況，特別是科技類股走勢最為疲弱，建議有意認購的投資人應控制認購數量。

香港證券業人士指出，商湯科技是目前在港股 IPO 中較受到矚目者，因為該公司本身是處於最火紅的 AI 科技產業，同時在獨角獸時期已吸引不少有名的基石投資人。

但也要提醒投資人，當下在香港新上市的個股大多沒有蜜月期，因此投資人不應預期商湯科技會出現幾百倍，甚至過千倍超額認購，初估這次超額認購倍數將落在幾十倍至百餘倍間。

由香港中文大學團隊於 2014 年創立的商湯科技，至今已發展成為亞洲最大的 AI 軟體公司。商湯科技的 AI 軟體平台主要在智慧商業、智慧城市、智慧生活及智能汽車四大範疇，截至今年 6 月底，其軟體平台的客戶數量超過 2400 個。

商湯科技今年上半年營收年增率 92%，達人民幣 16.5 億元，淨虧損年減至人民幣 5.8 億元。值得留意是，商湯科技旗下子公司北京商湯於 2019 年 10 月被美國商務部列入出口管制實體清單。