〈財報〉Lululemon業績佳 憂Omicron攪局下調Mirror銷售 盤後跌逾1%

運動服飾品牌 Lululemon 周四（9 日）公布 2021 會計年度第三季亮眼財報，並上調 2021 全年財測，但警告購物季提前、加上 Omicron 變種病毒恐使需求將放緩，第四季財測略遜分析師預期，同時也大砍旗下健身設備 Mirror 銷售預期，盤後股價挫跌逾 1%。
FY2021 Q4 財測：
- 營收：21.25 億美元至 21.65 億美元之間 vs. 21.7 億美元（Refinitiv 分析師預測）
- EPS：每股 3.24 美元至 3.31 美元之間
- 調整後 EPS：每股 3.25 美元至 3.32 美元之間 vs. 3.3 美元（Refinitiv 分析師預測）
FY2021 財測：
- 營收：62.5 億美元至 62.9 億美元之間 vs. 62.7 億美元（Refinitiv 分析師預測）
- EPS：每股 7.38 美元至 7.45 美元之間
- 調整後 EPS：於每股 7.69 美元至 7.76 美元之間 vs. 7.51 美元（Refinitiv 分析師預測）
去年居家健身朝正熱時，Lululemon 砸 5 億美元鉅資收購居家健身設備製造商 Mirror，然而隨疫情漸緩熱潮暫退，健身房人潮逐漸回流，投資者對收購案感到不耐煩。
Lululemon 周四大幅下調 Mirror 今年營收預期，從原先的 2.5 億至 2.75 億美元之間，下修為 1.25 億至 1.3 億美元。
儘管如此，Lululemon 財務長 Meghan Frank 仍看好 2021 年年底實現強勁的業績成長。
FY2021 Q3（10 月 30 日止）財報數據：
- 調整後 EPS：1.62 美元 vs. 1.41 美元（Refinitiv 分析師預測）
- 淨利：1.878 億美元
- 營收：年增 30% 至 14.5 億美元 vs.14.1 億美元（Refinitiv 分析師預測）
- 整體同店銷售成長：32%
服飾方面，由於疫情導致越南廠夏季關閉，Lululemon 不得不將部分產線移出越南，增加貨運成本解決物流問題，並優先生產熱銷款式以緩解供應鏈瓶頸。
Lululemon 執行長 Calvin McDonald 表示，目前市場需求仍大於供應，如果沒有供應鏈的影響，業績表現將更好。雖然越南廠重新開工，但夏季的停工已造成節日與秋季產品的交貨延遲。
Lululemon(LULU-US) 周四收盤下跌 2.13% 至每股 416.92 美元，盤後財報公布後股價續跌 1.69% ，報每股 409.86 美元。