〈財報〉Lululemon業績佳 憂Omicron攪局下調Mirror銷售 盤後跌逾1%

運動服飾品牌 Lululemon 周四（9 日）公布 2021 會計年度第三季亮眼財報，並上調 2021 全年財測，但警告購物季提前、加上 Omicron 變種病毒恐使需求將放緩，第四季財測略遜分析師預期，同時也大砍旗下健身設備 Mirror 銷售預期，盤後股價挫跌逾 1%。

FY2021 Q4 財測：

營收：21.25 億美元至 21.65 億美元之間 vs. 21.7 億美元（Refinitiv 分析師預測）

EPS：每股 3.24 美元至 3.31 美元之間

調整後 EPS：每股 3.25 美元至 3.32 美元之間 vs. 3.3 美元（Refinitiv 分析師預測）

FY2021 財測：

營收：62.5 億美元至 62.9 億美元之間 vs. 62.7 億美元（Refinitiv 分析師預測）

EPS：每股 7.38 美元至 7.45 美元之間

調整後 EPS：於每股 7.69 美元至 7.76 美元之間 vs. 7.51 美元（Refinitiv 分析師預測）

去年居家健身朝正熱時，Lululemon 砸 5 億美元鉅資收購居家健身設備製造商 Mirror，然而隨疫情漸緩熱潮暫退，健身房人潮逐漸回流，投資者對收購案感到不耐煩。

Lululemon 周四大幅下調 Mirror 今年營收預期，從原先的 2.5 億至 2.75 億美元之間，下修為 1.25 億至 1.3 億美元。

儘管如此，Lululemon 財務長 Meghan Frank 仍看好 2021 年年底實現強勁的業績成長。

FY2021 Q3（10 月 30 日止）財報數據：

調整後 EPS：1.62 美元 vs. 1.41 美元（Refinitiv 分析師預測）

淨利：1.878 億美元

營收：年增 30% 至 14.5 億美元 vs.14.1 億美元（Refinitiv 分析師預測）

整體同店銷售成長：32%

服飾方面，由於疫情導致越南廠夏季關閉，Lululemon 不得不將部分產線移出越南，增加貨運成本解決物流問題，並優先生產熱銷款式以緩解供應鏈瓶頸。

Lululemon 執行長 Calvin McDonald 表示，目前市場需求仍大於供應，如果沒有供應鏈的影響，業績表現將更好。雖然越南廠重新開工，但夏季的停工已造成節日與秋季產品的交貨延遲。

Lululemon(LULU-US) 周四收盤下跌 2.13% 至每股 416.92 美元，盤後財報公布後股價續跌 1.69% ，報每股 409.86 美元。