內政部祭5招打炒房 預售屋禁換約、最高罰5000萬元

為了打擊預售屋炒作行為，內政部今 (9) 日部務會報通過修正草案，共有五大重點，首先將全面限制預售屋及新建成屋換約轉售，其次，嚴懲炒作最高處 3 年徒刑或併科 5000 萬罰金，同時要求預售屋解約申報登錄、管制私法人購屋、建立檢舉獎金機制等，以有效防止住宅淪為炒作工具。

內政部說明，觀察近期預售屋銷售情形，發現建案多採分批限量銷售，但因投資客利用揪團簽約後再行「換約轉售」的手法，形成建案搶購完銷假象，造成想買屋的消費者恐慌，進而促使建案售價不斷調漲，這次修法限制預售屋換約，將能遏止假性買賣炒作，使市場回歸理性交易與合理交易價格。

此次修正「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」共有五大重點，首先，預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售；違者將按戶棟處罰 50 萬至 300 萬元。

第二，嚴懲任何人有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，違者將處罰 100 萬至 500 萬元；若造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，並可處 3 年以下徒刑或併科罰金 100 萬至 5000 萬元。

第三，預售屋買賣契約若有解約情形，應於 30 日內辦理登錄申報，違者將按戶棟處罰 3 萬至 15 萬元，以避免虛假交易哄抬房價。

第四，增訂私法人取得住宅用房屋許可制，並限制取得後於 5 年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

第五，建立不動產炒作銷售、買賣或成交資訊申報違規的檢舉及獎金制度，經查證屬實者可以實收罰鍰總金額一定比例作為檢舉獎金，並授權主管機關另訂辦法，以利執行。