〈房產〉房市大好買氣強 全台前10月拍賣移轉量銳減

房地產市場買氣旺，買方趕著在一般市場購屋，2021 年全台前 10 月拍賣移轉僅 3389 棟，與去年同期相比減少 20.3%，創統計以來同期新低。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，利率低不易發生斷頭潮，且房屋所有人若需售屋變現，以近期市況在一般市場大多能迅速去化，法拍市場的供給不多，移轉自然減少。

綜觀六都今年前 10 月拍賣移轉，與去年同期相比，新北市降幅最大，從 894 棟降至 583 棟，年減幅達 34.8%，其次為台北市，今年 420 棟、降幅 31.0%，桃園市 335 棟、年減 23.9%，台中市 285 棟、年減 29.5%，台南市 239 棟、年減 16.1%，高雄市 372 棟、年減 27.8%，六都中有五都年減幅超過 20%。

郎美囡分析，房市受資金熱潮挹注，以及缺工缺料及營建成本高漲的憂慮，民眾於一般市場購屋的考慮期間縮短，房屋銷售速度加快，且市場價量齊揚，議價空間收斂，有利於急於售屋求現的賣方，因此疫情之下，流入法拍市場的量體反而縮小。六都中新北市的供給量及交易量大，拍賣移轉量通常是六都最高，近一年新北房市成交亮眼，故反應拍賣移轉驟減的幅度較大，台北市因高端買方及資金回歸，連先前大坪數及高總價等冷門物件都有不錯的銷售率，屋主斷頭機率減少，進而減少拍賣移轉量。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，法拍與一般購屋市場的流程大不相同，事前對屋況的掌握度相當有限，一般民眾不易入手，且觀察近期法拍市場狀態，條件佳的物件往往吸引眾人搶標，導致拍定價格未必低於市價，提醒前進法拍市場務必做足程序及行情等功課。