金管會打炒房再出招 嚴控銀行不動產保證業務

金管會打炒房一波接一波，今 (1) 日宣布，將對銀行不動產授信業務管理採行強化措施，不但將嚴控銀行不動產保證業務的條件、限額等，還將該措施列入銀行檢查重點查核項目。

金管會之前才祭出票券業不動產保證業務的限令，今天再提出為穩健銀行授信體質，強化銀行對不動產授信的風險控管，將要求銀行辦理不動產抵押發行商業本票或公司債的保證業務時，應比照「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」之相關條件、額度限制與其他控管措施，列入銀行內部控制及稽核制度規定，銀行內部稽核單位並應將上開事項列為內部查核重點。

金管會指出，考量銀行的授信業務以放款為主，辦理的商業本票或公司債保證，另將參考對票券金融公司辦理不動產業保證之控管，對本國銀行辦理不動產業保證併建築貸款共同檢視其集中程度。

截至今 (2021) 年 6 月底止，全體本國銀行辦理建築貸款加計不動產業保證占放款及商業本票與公司債保證總額之比率為 9.45%，金管會將對於加計不動產業保證後，集中度比率增加較多的銀行，要求銀行自行提報改善計畫及研提控管措施。

為健全金融機構不動產授信業務管理及維持金融穩定，金管會已陸續要求本國銀行採行相關管控措施，金管會強調，銀行辦理不動產授信業務，應落實執行授信「5P 原則」，避免信用資源流入非實質需求。

金管會強調，國銀也應依據自身的風險承受度，對整體不動產授信業務進行授信限額及集中度控管，並強化各項貸後管理；另基於風險管理基礎，適度評估增提備抵呆帳，以厚植風險承擔能力，強化經營體質。