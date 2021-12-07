〈房產〉六都熱門交易火車站邊大比拚 高雄美術館周邊買氣夯

全台各地鐵路建設持續進行中，房仲業者依實價登錄統計六都各火車站周遭房市數據交易量排名，前十名中，高雄市及新北市各有三個車站入榜、並列第一，其中，高雄市入榜的三個車站皆集中在北高雄，分別為內惟站、新左營站及美術館站，新北市上榜名單則包含汐止區的汐科站、汐止站以及三鐵共構的板橋站。

高雄市上榜的三個火車站，美術館周邊物件搶手，位於美術館南北兩側的內惟站及美術館站，近一年的交易量分別達 561 件及 326 件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，高雄內惟站及美術館站周邊的生活圈以馬卡道路作為分界，東側的美術館特區是高雄市指標性的豪宅聚落，區域內街道規劃整齊，保留寬敞的行人空間以及開闊的建築棟距，不僅坐擁美術館園區 41 公頃的綠地景觀，同時也具備中山國小、七賢國中的優質學區，包括「高雄 HH」、「皇苑國際館」等建案都是高雄市的指標豪宅；而在馬卡道路的另一側則是內惟生活圈，作為較早發展的區域，內惟生活圈雖然市容較為老舊，但住宅價格更加親民、區域機能也相當成熟，其中，大多數的商家集中在九如四路，包括餐飲、超商、藥妝及生活日用品等，採買上，除了連鎖量販店外，還有內惟市場、內惟夜市可供選擇，相當方便。

隨著鐵路地下化及綠園道的工程完工，陳金萍指出，過去受到平面鐵路軌道的阻隔，美術館特區及內惟生活圈雖然僅一路之隔，卻呈現截然不同的市容風貌，房價也有明顯的落差，但隨著鐵路地下化以及綠園道的工程陸續完成，美術館園區的綠地景觀效應也有機會擴展至內惟生活圈，而內惟生活圈的成熟機能也可以服務更多美術館特區的消費者，兩生活圈的差異有望逐漸消弭。

除了高雄的美術館生活圈外，新北市汐止區也是名單中的熱門交易區域，汐科火車站及汐止火車站近一年的交易量分別高達 503 件及 384 件。陳金萍說明，汐止區在區位上緊鄰台北市南港區及內湖區，但 3 字頭的住宅平均單價更為親民，因此吸引了許多在南港、內湖的就業人口在汐止購屋置產。在交通機能上，捷運路網尚未延伸至汐止地區，因此有通勤需求的民眾大多搭乘台鐵往返南港地區，也帶動了汐科火車站及汐止火車站周遭的住宅買氣。