〈房產〉全台七都住宅交易價今年以來新竹漲幅逾3成最強悍

根據市調機構調查，全台七都除台北市外，2021 年與去年相比成交總價中位數均是向上成長，但大部分縣市成交坪數卻大幅縮水，最辛苦莫過於新竹市，晚一年買房就差超過百萬元，單價年漲幅 3 成，且坪數縮水超過 10%，顯示現在已是花更多成本但換取更小的空間。

根據「591 實價登錄」調查 2021 年大樓、華廈成交狀況與去年相比，全台房價最貴的台北市，今年成交總價跌 4.75%，但依舊穩住 2000 萬元高水位，591 房屋交易網組長畢務潔表示，台北市雖看似好像總價下滑，但其實是今年成交坪數有近 10% 的縮水，跌破 30 坪，今年買房只買的到 27.6 坪，若換算單價依舊是有 4% 的漲幅。

新北市雖然價格略漲 3% 但是坪數也有 2% 左右的提升，跟各都相比為較正常的縣市，主因是新北市幅員廣大，還是有許多像是淡水、鶯歌 1-2 字頭低價區塊，漲幅沒有那麼明顯，民眾還可以往外圍區塊買到較大坪數。

桃園市 2021 年交易量能還是集中在桃園、中壢等傳統熱區，同樣在像是航空城公共建設議題以及指標重劃區拉抬買氣，帶動整體房市成交狀況，成交總價中位數 800 萬元，比去年漲約 10%。

新竹縣市今年房價飆漲不是新聞，畢務潔指出，本次調查七都之一漲幅最大的就在新竹市，晚一年買房單價就差 122 萬，但坪數縮水幅度也是全台之首，達到 12.3%，可見要在新竹買房有三越，越來越難，買的越來越貴，住的是越來越小。

台中今年迎來首條捷運綠線正式通車，帶動市區房市話題，今年房價以較去年成長約 13%，除市區外，這波房市之熱也燒到外圍「山海線」，海線包括清水、沙鹿房市交易熱，不少大型造鎮新建案進場，也帶動區域交易狀況，山線部分過去台中縣縣政中心的豐原區，今年中古屋交易熱絡，甚至傳出部分屋齡近 30 年的產品，經過整理有望成交站上 2 字頭，逼近去年新成屋房價。

南台灣 2021 年房市關鍵字顯示是台積電 (2330-TW)，護國神山設廠台南科學園區及高雄楠梓五輕等消息一出，建商、屋主看「積」不可失，狂喊漲房價「一日三市」的情形不斷，雖目前兩地總價中位數還尚在 600 餘萬元，全台各大都會區最低，但未來補漲可能性不容小覷。