〈房產〉台北豪宅Q3漲幅年增18.9% 坐穩全球第七

國際知名獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表 2021 年第三季「全球豪宅指數」，全球主要 46 個城市第三季有 38 個的豪宅價格上揚，平均年增率 9.5%，台北第三季年漲幅 18.9% 坐穩全球第七，全球共有邁阿密、首爾、上海、莫斯科、多倫多與舊金山共計六個城市，漲幅超過 20%。

萊坊編製「全球豪宅指數」，主要根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要城市官方認定或成交總價前 5% 的豪宅價格表現，近年已成為頂級不動產的重要關注指標，萊坊預期，明年豪宅價、量漲勢會趨緩。

萊坊編製「全球豪宅指數」顯示，全球主要 46 個城市第三季有 38 個的豪宅價格上揚，平均年增率為 9.5%，其中邁阿密擠下多倫多，以年漲 26.4% 居冠，北在第三季年漲幅 18.9% 坐穩全球第七名。

瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，台北市僅差臨門一腳，漲幅仍守在 1 字頭，但已從上季的第十名超車到全球第七，可見央行持續追加的豪宅限貸令效果，並未顯著反映在市場，然而價格仍未超越 2013 年第二季倒下的歷史高點。

萊坊國際住宅部主管認為，全球房市因旅遊限制的鬆綁、預期緊縮貨幣政策、加稅及房市降溫政策，使得各地豪宅市場不同調。以本季冠軍邁阿密來說，疫後的大空間需求、水岸住宅，甚至是佛羅里達州的低稅制，都成功磁吸遠距辦公者及大企業主遷徙至此。而韓國首爾的加稅、限貸措施不但沒有抑制豪宅價格，還因為庫存變少、預期漲價心理，將漲幅推升到 22.6%，從第四名晉升到第二。

反觀上季乘風破浪的中國豪宅本季卻因恆大危機、房住不炒政策，以及國內疫情重燃等因素而相形失色。另外，上季的冠軍多倫多除了因為明年即將課徵房產現值的 1% 空置稅，加拿大總理杜魯道也在選前發下豪語表示，若得競選連任，將施行兩年的外國人限購令，使本季豪宅從年漲 27% 緩降至 20.5%，退居全球第五。

回顧過去一年因為旅遊禁令，各國豪宅都以在地買盤為主，但鑑於各國緊縮貨幣政策，將會使得未來的豪宅買方將限縮為現金購置者，萊坊預期明年豪宅價、量漲勢會趨緩。

黃舒衛分析，台北市的豪宅今年 7 月 1 日實價登錄 2.0 上路之後，簽訂預售屋買賣契約要在 30 日內完成登錄，修法帶動豪宅市場資訊重新整隊，背後有三層意義。首先、本季豪宅交易量有三分之一是預售豪宅所貢獻，在指數表現上不只出現量變，也同時出現質變。

其次、除了 7 月 1 日之後買賣的要再 30 日內完成登錄之外，今年 1 月 1 日至 6 月 30 日、去年 12 月 31 日以前簽訂的預售屋買賣契約者，也分別要在今年 9 月底、年底前完成辦理申報登錄、代表過去許多口耳相傳但無法查證的市場資訊會在未來幾個月如雨後春筍般冒出。即時、大量的實登資訊直接反映驚驚漲的市況，將間接形成助漲的態勢。

同時，目前預售豪宅基地全為蛋黃區的都更或危老基地，如：璞永敦仰、衍見築、富邦藝樹等，基地面積較小，因此產品總價較低、但單價較高，再加上預售的價格特性，因此有區位、總價、屋齡等三大優勢，小兵立大功，推升豪宅房價指數向上。

黃舒衛提醒，雖然豪宅價格指數昂揚、預售銷況佳，但交易總量平穩，甚至不乏價格修正的中古豪宅，而排除特殊個別條件，能破 300 萬元單價的產品也還沒出現，可見市場仍以自、置產為主，因此短期買氣會因為通膨因素而有支撐，但中長期還是回歸品牌、社區、總價條件。