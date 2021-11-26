〈房產〉興富發集團擠下壽險業 穩坐今年不動產投資王寶座

全台不動產市場在建商及壽險帶動下，驅動整體市場熱度，依商仲業者統計，上市櫃法人土地與商用不動產交易，壽險業蟬聯 2 年最大買方寶座，今年可能換人當，興富發 (2542-TW) 集團穩坐年度投資王寶座，合計購入不動產 339 億元，遠勝第二名新光人壽的 196 億元，

信義全球資產總經理柯宏安表示，房市投資動能明顯復甦，建商、壽險金融及自用買方持續成為不動產投資市場支柱，觀察今年大型企業投資不動產狀況，前五名最大買方分別為興富發、新光人壽、遠雄、華固、皇翔，投資產品包含土地、地上權、廠辦、純辦、商場等，投資區域則鎖定六都。

興富發集團除了以總投資金額高達 339 億元擠下由壽險業蟬聯 2 年的年度投資王寶座，更是已連續 6 年位居前五名買方的紀錄，其投資區域涵蓋新莊副都心、桃園捷運 A7 站、桃園高鐵特定區、台中七期重劃區、台南及高雄，其中單筆交易金額最高的是以 85.27 億元買下新莊副都心 3280 坪的商業區土地。投資產品除土地外也跨足商場，以 23.5 億元買下國產實業位於高雄的悅誠廣場 5 成產權。

而 2020 年宣布加碼不動產市場的新光人壽則躍升為今年購入地產的第二名，成為今年最積極布局的壽險業者，合計總投資金額高達 196 億元，投資產品以純辦、廠辦、地上權為主，包含以 92.89 億元買下中華開發辦公大樓、以 56.4 億元買下 3 棟新竹萊恩廣場，此外也有 3 筆的地上權，分別以 44 億元權利金標下 2 筆北士科地上權案、以及 3.03 億元權利金標下高雄市前金區地上權案。

柯宏安表示，資金充足、低利率、產業需求強勁、企業多元布局下，土地與商用不動產整體不動產市場已連續 4 年破 2 千億關卡，今年市場交易也已達 2,949 億元，有望破 3 千億大關。

在住宅市場熱絡下，土地原料仍是主戰場，今年前五大買方以建商為多，且佈局趨勢明顯由北往南擴張，在台北土地取得成本高且不易有大面積土地下，驅使大型建商往中南部鎖定較有千坪大基地的成熟商圈或是新重劃區；辦公產品也因台北的租金投報率不易提升，且整棟大樓釋出少，讓壽險業近年因不易找到單純長期收益型的商辦產品，進而轉戰台北市中心以外，像是內科、或新北市、新竹等區域。