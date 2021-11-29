〈房產〉「中信房屋公益月」首發捐血活動完美落幕

疫情逐漸趨緩，但捐血的活動一刻也不容許延緩。受疫情影響，民眾捐血意願大幅降低，導致各地鬧血荒，全台各血型的庫存都告急，近幾天寒流來襲，心血管疾病患者用血量增多，加上緊接而來的年節更是每年血庫最吃緊的時期，各地區捐血中心紛紛貼出告示，鼓勵民眾捐血。

中信房屋總部為了能更善盡企業社會責任，於今年將中信房屋創立月份 - 11 月訂為中信房屋公益月，首次與各地中信房屋加盟店舉辦全台六場的公益捐血活動，提倡藉由個人的「微公益」喚起人人參與公益活動的意願，希望由同仁做起推己及人，號召各地熱血人士捲起衣袖、捐出熱血，讓愛可以無限循環。

中信房屋台南各加盟店自掏腰包加贈在地名產 - 關廟麵，特別感謝台南鄉親前來血助。(圖：中信房屋提供)





這次全台六場的捐血活動，首場 11/7 由高雄左營開跑，第一天就募集了 213 袋血，大大地鼓舞了同仁的士氣。第二場於 11/10 在新北舉辦，一大早就有熱血民眾排隊等候捐血，從早到晚都沒有間斷、十分踴躍。緊接著 11/12 由台南及桃園接手，現場有中信房屋準備的禮券、品牌口罩、精緻帆布袋及防疫筆… 等捐血贈品，台南各加盟店更自掏腰包加贈在地名產 - 關廟麵，特別感謝台南鄉親前來血助，同日桃園場早上下起了雨，所幸午後放晴才得以讓捐血活動順利進行。11/23 則由台中與台北壓軸登場，氣溫驟降加上連綿陰雨讓台北場捐血活動一度緊張，還好低溫凍結不了民眾的熱血，讓中信房屋這次舉辦的捐血活動圓滿落幕。

一大早就有熱血民眾排隊等候捐血，從早到晚都沒有間斷、十分踴躍。(圖：中信房屋提供)

台灣血液基金會指出，血液經過成分分離後可產生不同成分血給予更多不同需要的病患使用，現在捐血一袋救到的可不只是一命。中信房屋六都捐血活動總共募集了 1040 袋熱血，各地加盟店的熱情參與，並在捐血活動現場舉牌邀請民眾前來捐血，熱情活力的展現讓民眾感受到滿滿的熱情，連路過的外送員及送貨司機、百貨公司櫃姐、附近上班族，都趁著休息的空檔加入捐血行列，除了加盟店動員員工前來捐血，更有加盟店的客戶特地搭公車前來支持這項活動，可見中信房屋加盟店對社區深耕服務的影響力，令人感動與振奮。

各地加盟店的熱情參與，並在捐血活動現場舉牌邀請民眾前來捐血 (圖：中信房屋提供)

雖然活動已結束，除了特別感謝到場捐血的民眾，未來中信房屋也會在每年的 11 月進行各項公益活動，也期待能與大眾一起為社會盡一份心力，讓助人的信念能夠繼續傳下去。

「中信房屋公益月」主影片: https://youtu.be/pos3A7U7oZI