〈房產〉Q3房貸雙高一低 房價、房貸負擔創新高、利率走低

根據最新聯徵中心統計資料顯示，第三季房貸新增 4 萬 1890 件，受到疫情干擾，樣本數較第二季減少約 6500 件，不過第三季新增房貸「2 高 1 低」，平均房價 1154.5 萬元，平均授信額度 836.6 萬元，雙雙改寫歷史新高，房貸利率則追平去年第四季新低的 1.45%。

除了全台房貸出現「2 高 1 低」走勢，六都剩下台南市、桃園市、高雄市房貸案件，鑑估金額還不到千萬元，台南市第三季的房貸案件鑑估金額 890.3 萬元，桃園市 978.1 萬元，高雄市 954.1 萬元，以目前持續攀升的房價趨勢來看，後續桃園市、高雄市的平均房價可能也將邁過千萬元關卡。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年疫情 7 月底才開始從三級降為二級，房市從 8 月開始增溫，第三季的聯徵中心房貸資料，可能還反映這波疫情解封初期的房市復甦狀況，因此平均房價雖然創下新高，但此季增加幅度並不顯著，後續可能還會攀高。

聯徵中心資料顯示，今年第三季台北市房貸案件平均鑑價 2318.9 萬元，其次則是新北市的 1348.4 萬元，新竹縣 1185.2 萬元，台中市 1129.8 萬元，新竹市 1126.1 萬元，不到千萬元則有桃園市、高雄市、台南市，房貸利率最低則是台北市的 1.41% 與新竹縣的 1.41%，最高則是台中市的 1.48%，房貸平均成數最高是新竹縣的 75.99%，最低是台北市的 71.03%。

曾敬德表示，從去年疫情第一季爆發以來，房價就持續攀升，加上今年通膨、造價上揚的議題發酵，房價又向上漲了一波，以目前的房價水準，以前一般家庭可能 20 年期房貸，還可以維持每月房貸負擔佔收入的 1/3，但漲到現在可能要申請 30 年期的房貸，才能維持每月房貸負擔佔收入的 1/3。