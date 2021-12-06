〈台塑四寶業績發表〉11月營收共月減1.8% 台塑、南亞同寫歷史第三高

台塑四寶今 (6) 日公布 11 月營收共約 1515.7 億元，月減 1.8%，四寶各受塞港、產品價格回檔等不同因素影響，營收均較上月小幅下滑，其中台化 (1326-TW)、台塑 (1301-TW) 營收分別僅較 10 月減少 0.4%，0.6%，台塑則與南亞 (1303-TW) 同寫單月歷史第三高。

台塑 (1301-TW)11 月營收 245.23 億元，月減 0.6%，年增 34.7%；前 11 月累計營收 2483.99 億元，年增 49.54%。

台塑指出，11 月由於歐美及近洋港口壅塞，AN、PVC 及液鹼部分訂單延至 12 月交運，使銷售量減少 7.6 億元，但中國大陸石化同業因能源政策停工或降產，市場供給減少，產品價揚，銷售價差增加 6 億元。

南亞 (1303-TW)11 月營收 360.5 億元，月減 3.8%，年增 37%；前 11 月累計營收 3771.26 億元，年增 53.92%。

南亞指出，11 月因比較基期已高，加上 BPA 同業定檢完成，價格回檔，而其下游環氧樹脂產品也反應成本調降售價，導致營收減少，其中銷售量差增加 4.8 億元，銷售價差減少 18.8 億元。

台化 (1326-TW)11 月營收 316.3 億元，月減 0.4%，年增 32.2%；前 11 月累計營收 3345.37 億元，年增 47.34%。

台化指出，11 月雖因台灣醋酸及台化出光結束定檢，開工率增加，銷售量增加 4.4 億元，但受油價震盪回檔，市場供應寬鬆及新型變種病毒擴散增加疫情不確定性等因素，市場保守觀望，依剛需採購，銷售價差減少 5.6 億元。

台塑化 (6505-TW)11 月營收 593.68 億元，月減 1.8%，年增 76.3%；前 11 月累計營收 5591.2 億元，年增 49.21%。

台塑化指出，11 月銷售量差減少 19.3 億元，銷售價差增加 8.2 億元，其中煉油事業受外銷船期及油品計價周期影響，營收月減 3.4%；烯烴事業則因銷量減少，營收月減 1.6%。

