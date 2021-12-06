首宗國家融資保證機制 一銀主辦台船聯貸案今拍板簽約

第一銀行今 (6) 日宣布，完成台船環海風電工程股份有限公司 2990 萬歐元 (約新台幣 9.26 億元) 聯貸案分銷簽約，這是第一筆由行政院核定國家融資保證機制後之首件聯貸案，依國家融資保證要點，台船環海為綠能設備服務業者，適用最長五年，最高六成之保證條件。

該聯貸案是由第一銀行總經理鄭美玲及台船環海董事長鄭文隆共同主持簽約儀式，由第一銀行統籌主辦並擔任管理行，兆豐銀行、合作金庫銀行、華南銀行、彰化銀行、土地銀行及臺灣中小企業銀行等公股銀行共同參貸。

一銀表示，台船環海由國營事業台船與比利時海事工程 DEME 集團合資成立，近年陸續承攬彰芳西島風場、中能風場及海龍風場等海事工程作業，且為配合政府在地化政策發展，委請台船建造臺灣首艘全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪 (Green Jade)」。

根據台船規劃，船隻預計於 2023 年開始正式投入海事工程，將使台船環海在我國離岸風電再生能源產業中，成為唯一擁有本土建造主力工作船之業者。

第一銀行長期深耕綠色金融，2020 年底成為首家簽署加入赤道原則協會的公股銀行，積極響應國家綠能政策，今年陸續完成「友達」、「聯合再生能源」、「佳世達」等永續發展連結貸款之聯貸案，且主辦「中能發電」、「台船環海」等在地化離岸風電聯貸案。