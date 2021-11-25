〈房產〉全能旅館改造王 半年內接手全台10家旅館

全台飯店、旅館受疫情採取邊境管管制的衝擊，部分被迫退出市場，自有資產的老字號飯店甚至直接參與危老改建，不過也有經營團隊趁機進場吃貨，近半年就成立 10 家分公司，接手北中南中小型旅館，改裝後搶食防疫旅館商機。

如台北市京華城商圈內的「哲園商旅」，近期已更換新的經營團隊，掛起「承攜行旅」的招牌，而依照公司登記的分公司資料，該集團近半年就成立 10 家分公司，接手北中南的中小型旅館。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然有些住宿業的投資人知道現在大概就是這波觀光業谷底，隨疫苗施打率升高加上國際旅遊逐漸出現曙光，不過疫情傷害實在太重，許多業者經營相當吃力，此時反而有新投資人進場抄底，一方面可以快速擴張據點，一方面也可接手原有硬體進行改裝，不用重金重頭來過，成為這波不景氣中的「全能旅館改造王」。

根據公司登記資料顯示，訴求智能旅館管理的敦謙國際智能科技公司，在今年下半年一口氣開設了 10 家分公司，主要分為承攜行旅與雀客旅館兩個品牌，公司登記的地址從台北到高雄，包括彰化知名的全台大飯店、信義區的晶璽商旅、京華城商圈的哲園商旅、南港的麒麟商旅、台南的麗新大酒店、高雄的華園大飯店等，都有新團隊進駐的跡象。

曾敬德表示，這波商旅的轉手潮，新團隊似乎有先搶這波防疫商機的想法，尤其過年前防疫旅館商機，一次最多可以出租 14 天，且租金水準相對較高，且這些團隊對於防疫旅館的規範有相當經驗，可以快速複製，一直到現在還在市場上尋找合適的物件。

先前陸客與國際觀光客破千萬的開飯店潮，受到疫情與國際觀光客雪崩式減少的衝擊，有些自有資產的老牌飯店，還能夠申請危老改建，但跟房東租賃商用空間改裝飯店的「輕資產」投資人，資本不夠雄厚且一路從去年虧到今年，現金流可能都出現問題，反而讓這波新進場的投資人有接手的機會。