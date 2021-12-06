〈陸港盤後〉美股回檔 陸股疲弱 上證下滑0.5%

周一 (6 日)A 股三大指數開盤漲跌不一，隨後上證、深證與創業板指走勢分歧，上證、深證早盤表現較強，大多時間保持在平盤之上震盪，而創業板指在一度觸及平盤後反轉下挫。

早盤金融類股走勢相對強勁是支撐上證走勢的主因，不過午盤後金融類股回檔，上證、深證翻黑，創業板指則加速探底，跌幅擴大至 2%。近期熱門族群如環保、半導體、鋰電池等全數下挫。

今日滬深兩市成交金額較前一個交易日上升人民幣 683 億元，達人民幣 1.2 兆元，連續第 32 個交易日成交金額破兆。

港股方面，美股下挫、滴滴出行美股下市，再加上恒大預告難以償還 2.6 億美元債務等利空打壓下，恒指今日跳空開低走低，網科股與恒大概念股成為市場賣壓核心。

同時在香港與美國上市的阿里巴巴 (9988-HK) 被認為可能是下一個自美股下市的大型網科龍頭公司，上周五阿里巴巴在美股已崩跌逾 8%，而港股同樣開盤也以重挫逾 8% 開出，不過在低接買盤拉抬股價之下，阿里巴巴迅速脫離開盤低點，終場大跌 5.7%。

而同樣在港、美兩地掛牌的網科中概股也紛紛倒地，京東 (9618-HK) 重挫 5.3%、百度 (9888-HK) 崩跌 5.9%、網易 (9999-HK) 大跌 5.5%。

至於深陷違約風暴的恒大集團 (3333-HK) 股價崩跌 19.1%，系出同門的恒大汽車 (708-HK) 大跌 6.7%、恒大物業 (6666-HK) 重挫 5.5%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.5%，報 3589.31 點，3600 點又再度失守；科創 50 指數大跌 2.7%，報 1405.77 點；深證成指下挫 0.93%，報 14752.96 點；創業板指下跌 2.09%，報 3405.93 點。

恒生指數下挫 1.8%，報 23349.38 點、恒生科技指數大跌 3.3% 0.68%，報 5727.49 點，勉強守住 6000 點大關。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 3.95 億元，其中滬股通買超人民幣 21.23 億元，深股通賣超人民幣 17.28 億元。

法人觀點

國泰君安建議投資人可以利用指數回檔時逢低佈局。資金寬鬆的預期將一定程度紓緩高估值類股的壓力。新能源明年發展確定性依然較強，鋰電、太陽能、儲能等族群回檔後仍可逢低佈局。晶片不足再配合國產替代的雙重效應，半導體類股也可適當關注。此外，業績有機會出現轉折的軍工、大消費等類股群也具有潛力。

