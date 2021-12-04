恒大無力償還2.6億美元債務 創辦人許家印遭廣東政府約談

負債累累的中國房產巨頭恒大周五（3 日）發出公告，表示將無法履行金額 2.6 億美元的財務擔保責任，並稱將尋求境外重組方案。公告發出不久後，廣東省政府立即約談創辦人許家印，派出工作組風險處置工作維護正常經營。

恒大公告稱，鑑於目前的流動性情況，本集團不確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任。在集團未能履行擔保或其他財務責任的情況下，可能導致債權人要求債務加速到期。

恒大公告一出後，廣東省政府立刻約談恒大創辦人許家印，並同意向恒大派出工作組，以化解風險、保護各方利益、維護社會穩定，隨後中國人民銀行、銀保監會、證監會均對此消息進行回應。

知情人士透露，恒大目前境外有一筆有抵押的私募債到期，總金額為 2.6 億美元，占公司債務總額不足 0.5%，規模很小，債權人主要為海外資金方。

連日來，恒大方面已盡力與其溝通協商，配合該私募債債權人執行其抵押權益，但對方提出了不合理的進一步要求。

市場消息人士稱，該私募債權人的訴求非常激進，採取的行動事實上會直接損害恒大其他境外債權人利益，恒大方面考慮到其他大部分債權人的權利及公平性原則，無法答應其要求並履行其擔保義務。

中國一行兩會罕見發出聲明回應

中國人民銀行表示，恒大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張，同時強調，境外美元債市場高度市場化，短期個別房地產企業出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。

證監會表示，恒大集團屬於個案風險，當前中國房地產行業總體保持健康發展，並指出目前 A 股市場運行總體平穩，交易所債券市場違約率保持在 1% 左右的較低水準，涉房上市公司、債券發行人經營財務指標整體健康，恒大集團風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。

銀保監會表示，中國恒大未能履約是市場經濟中的個案現象，恒大集團全部債務中金融債務占比約三分之一，結構比較分散，其金融投資數額很小。因此，這不會對中國銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響。

截稿前，恒大集團 ADR(EGRNY-US) 受消息影響重挫 3.29%，每股暫報 6.91 美元。