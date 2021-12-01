再陷衰退 11月中國財新製造業PMI跌至49.9 不如預期

周三 (1 日) 財新公布中國 11 月製造業 PMI 為 49.9，預期 50.5，前值 50.6，這是繼 8 月之後再次跌到衰退區間，反映製造業復甦進程放緩。
財新指出儘管電力短缺問題有所紓緩，但受疫情反彈、國內外需求疲弱等因素影響，11 月財新中國製造業 PMI 跌至衰退區間，顯示製造業景氣有所下滑。
財新表示中國 11 月製造業景氣基本維持平穩，經濟下滑壓力增加和通膨壓力趨緩是這段期間的特徵。10 月下旬至 11 月中上旬，多個地區出現新冠疫情壓抑需求端。
而在電力供應短缺情況好轉後，供給端開始復甦，但受需求影響，供給恢復幅度有限。原物料保供穩價政策初見成效，製造業成本壓力大幅紓緩。另一方面，中小企業紓困仍是重點，就業惡化，居民收入成長有限，消費購買力疲弱等問題，政府應重視。此外，部分原物料價格依然偏高，企業還是面臨較大成本壓力，通膨問題不可掉以輕心。
製造業各分類摘要：
- 外需方面，新出口訂單指數連續四個月處於衰退區間，且情況是近四個月來最差。企業反映外在需求下滑的原因是疫情持續，產品運輸遇到困難。
- 需求疲弱、成本壓力導致企業減少勞動力。11 月就業指數連續四個月位在臨界點之下，且較 10 月份惡化，其中消費品生產企業就業緊縮更為明顯。
- 原物料保供穩價政策有成效，通膨壓力有紓緩跡象。11 月製造業買進價格指數的漲幅已大幅縮小。受訪企業表示，鋼鐵價格跌幅最明顯，但化工原料和電子產品價格依然偏高，運費亦未見明顯下滑。
- 供需復甦不平衡，導致製造業企業庫存被動增加，11 月產成品庫存和原材料庫存指數均略高於臨界值。受訪企業反映供應商存貨低、物流延誤問題持續，但拖延情況是今年 3 月後最低。
- 製造業企業家對未來保持信心，樂觀度較 10 月有所回升。市場認為，疫情的趨緩、需求的增加、供應鏈的恢復，均是值得期待的正面因素。