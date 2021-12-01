再陷衰退 11月中國財新製造業PMI跌至49.9 不如預期

周三 (1 日) 財新公布中國 11 月製造業 PMI 為 49.9，預期 50.5，前值 50.6，這是繼 8 月之後再次跌到衰退區間，反映製造業復甦進程放緩。

財新指出儘管電力短缺問題有所紓緩，但受疫情反彈、國內外需求疲弱等因素影響，11 月財新中國製造業 PMI 跌至衰退區間，顯示製造業景氣有所下滑。

財新表示中國 11 月製造業景氣基本維持平穩，經濟下滑壓力增加和通膨壓力趨緩是這段期間的特徵。10 月下旬至 11 月中上旬，多個地區出現新冠疫情壓抑需求端。

而在電力供應短缺情況好轉後，供給端開始復甦，但受需求影響，供給恢復幅度有限。原物料保供穩價政策初見成效，製造業成本壓力大幅紓緩。另一方面，中小企業紓困仍是重點，就業惡化，居民收入成長有限，消費購買力疲弱等問題，政府應重視。此外，部分原物料價格依然偏高，企業還是面臨較大成本壓力，通膨問題不可掉以輕心。

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