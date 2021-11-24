〈房產〉雙北街道超商數林森北路居冠 區域房產交易熱絡

便利商店已與民眾日常生活密不可分，房仲業者統計雙北市便利商店營業家數前 10 名的路段以及當地房市數據，其中，便利商店數量最多的是台北市中山區的林森北路，共有 23 家超商，近一年房產交易量達 163 件，每坪均價 58.8 萬元

新北市新店區中正路則以 20 家超商緊隨其後，近一年房產交易量達 108 件，每坪均價 43.2 萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，自去年疫情以來，受到生活圈在地化的影響，不少民眾提高了在便利商店消費的比例，觀察上榜的 10 個路段，便利商店家數最多的是台北市中山區的林森北路，共有 23 家超商；排行次之的是新北市新店區的中正路，超商家數也達 20 家。

陳金萍說，中山區林森北路不僅是便利商店店數最多的路段，同時也是台北市熱門住宅交易路段，近一年住宅交易件數達 163 件，平均單價 58.8 萬元。

林森北路一帶商業機能熱絡，除了多家連鎖超商外，還包含餐飲、藥妝、服飾等各類店家。雖然受到住商混合的影響，給人環境較為複雜的印象，但因位處市中心的精華地段以及相對實惠的房價，仍吸引不少預算較有限的購屋族。從近一年的成交物件來看，以套房產品最為熱門，占比達到整體交易的 6 成，總價帶則落在 600-1400 萬。

排行第二的是新店區中正路，近一年住宅交易有 108 件，住宅平均單價 43.2 萬元 / 坪。陳金萍表示，中正路自中興路路口起，穿過新店市中心至大鵬華城，沿途經過五峰重劃區、七張生活圈、舊市區生活圈及遠東工業區等區域，同時也是連結中和秀朗橋的要道之一，是新店市區的交通樞紐，也因此，即便中正路上沒有捷運站設置，沿線的商業活動仍相當熱鬧，匯聚了眾多的人潮及車流。觀察近一年成交資料，多數的交易物件都在屋齡 20 年以上，其中以三房的格局最受歡迎，總價則多介於 1200-1900 萬之間。

陳金萍補充，便利商店提供多樣化的服務，能夠提升了區域的生活便利性以及機能，另一方面，超商密集度高的地區，通常也具備充沛的人口、良好的交通條件以及成熟的生活機能，住宅需求也較為穩定，不過也有少數的例外，以內湖區瑞光路為例，雖然超商的店數多、密集性也高，但是該路段主要是內湖科學園區的辦公商圈，住宅交易也較少。因此建議民眾除了觀察超商的分布情形外，也要衡量區域生活圈的其他條件或是尋找熟悉當地不動產市場的從業人員，更能找到心中屬意的生活環境。