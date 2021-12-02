〈美股盤後〉美國出現首例Omicron 道瓊震盪近千點收黑

美股 12 月開局動盪不安，週三 (1 日) 11 月小非農 ADP 就業報告優於預期，逢低買盤進駐，美股早盤出現強勁反彈。

然而，尾盤時段美國出現 Omicron 首例，VIX 恐慌指數穿越 30 關口，華爾街避險情緒升溫，美債殖利率走低，其中 30 年期美債殖利率跌至年初以來的最低點，殖利率曲線進一步趨平，黃金微升，美股回吐早盤漲幅，道瓊震盪幅度逼近 1000 點，終場收黑逾 460 點，自 7 月以來首次收於 200 日均線下方，標普收跌 1.83%，低於 50 日移動均線。

政經消息方面，美國聯準會 (Fed) 週三發布的經濟褐皮書顯示，由於對原材料的強勁需求、物流挑戰和勞動力市場緊張，儘管 11 月美國經濟增長溫和，企業投入成本大範圍上漲。

週二聯準會主席鮑爾稱，關於通膨，是時候放棄「暫時性」的措辭，而且 Fed 考慮提前幾個月結束縮減購債 (Taper)，市場感到惴惴不安，引爆週二拋售潮，鮑爾週三緩和市場道：「加快 Taper 不一定是市場破壞性事件。」

世界衛生組織 (WHO) 週三稍早稱，新冠病毒變異毒株 Omicron 至少有 23 個國家現蹤。繼加拿大和巴西之後，美國是美洲第三個通報 Omicron 病例的國家。美國疾病管制與預防中心 (CDC) 通報美國加州出現首宗 Omicron 病例，染疫者曾前往南非旅行，有輕微症狀。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.63 億例，死亡數突破 522 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 80.5 億劑疫苗。

週三 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 461.68 點，或 1.34%，收 34,022.04 點。

那斯達克指數下跌 283.64 點，或 1.83%，收 15,254.05 點。

標普 500 指數下跌 53.96 點，或 1.18%，收 4,513.04 點。

費城半導體指數下跌 22.5 點，或 0.59%，收 3,810.7 點。

標普 11 大板塊僅公用事業收紅，通訊服務、非必需消費品和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全部下滑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.32%；Meta (FB-US) 下跌 4.27%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.60%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.81%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.15%。

道瓊成分股以 Salesforce 領跌。Salesforce (CRM-US) 暴跌 11.74%；波音 (BA-US) 下跌 4.88%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.95%；沃爾瑪 (WMTUS) 下跌 2.48%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.38%。

費半成分股多收黑。AMD (AMD-US) 下跌 5.85%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.79%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.22%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.04%；美光 (MU-US) 上漲 1.37%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.36%。

台股 ADR 漲勢強勁。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.15%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 5.16%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.15%。

企業新聞

美國上訴法院裁定，Arbutus Pharma 指控 Moderna 使用其專利技術用於研發新冠疫苗，相關訴訟成立。Moderna (MRNA-US) 專利上訴失敗消息傳出後，Moderna 暴跌 11.87% 至每股 310.61 美元。Arbutus Biopharma (ABUS-US) 暴漲 44.06% 至每股 44.06% 美元。

Meta (FB-US) 下跌 4.27% 至每股 310.60 美元。Meta 選擇亞馬遜旗下 AWS (Amazon Web Services) 為其關鍵的長期戰略雲端提供商，兩家公司將合作幫助企業在 AWS 上使用 PyTorch 並擴展深度學習模型。

支付公司 Square (SQ-US) 大跌 6.66% 至每股 194.50 美元。該公司週三公告，公司更名為「Block」，期望更深入耕耘去中心化和區塊鏈技術。

Salesforce (CRM-US) 暴跌 11.80% 至每股 251.50 美元。該公司第三季財報獲利和營收表現亮眼，但第四季財測不如華爾街預期。

經濟數據

美國 11 月 ADP 小非農新增就業報 53.4 萬人，預期 51.5 萬人，前值 57 萬人

(圖：Zerohedge)

美國 11 月 ISM 製造業 PMI 報 61.1，預期 61.0，前值 60.8

華爾街分析

New York Life Investments 分析師兼投資組合策略師 Lauren Goodwin 表示，在投資者消化缺乏資訊的 Omicron 以及 Fed 最新訊號等不確定性之際，出現波動並不令人意外，然而，週三的積極經濟數據提醒投資者，美國經濟和企業狀況很強勁。

SGH Macro Advisors 首席美國經濟學家 Tim Duy 表示：Fed 正在明確將政策轉向關注通膨。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 指出，市場正在努力應對雙重擔憂，一是新冠變種病毒 Omicron，另一個是比預期更應派的鮑爾，投資人試圖週三逢低買入，但 Omicron 消息使多頭遭遇挫折。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主