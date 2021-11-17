〈房產〉疫情下最狂 蝦皮在北部地區已展店近150店

疫情重創觀光與國內沿街店面的零售消費，導致店面空置增加且生意蕭條，不過有業者逆勢大幅展店，電商蝦皮展店數快速暴增，累計北部已經展店將近 150 店，平均近 3 個月每天至少開一間店，成為店面市場一片不景氣中，還能夠大幅展店的指標業者。

根據蝦皮官網徵求店面出租的告示內容，目前已經針對「北北基桃竹苗中彰」等地區徵求出租店面，長期展店觸角則將會向全台擴張，這波店面擴張還在持續當中。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然商圈起起落落，但每次災難性毀滅過後，也會帶來新的機會，這波就有企業趁著店面市場不景氣，租金修正過後，逢低承租了一些店面，包括連鎖的餐飲業、跨界到實體的電商，甚至是鎖定都會人士的健康餐盒等，都成為了這波不景氣之下逆勢展店的業種。

其中動作最大的莫過於宅經濟的受惠業者蝦皮購物，今年 8 月時店數約 20 店，到 11 月統計已經成長到將近 150 店，等於最近三個月平均每天都新增開設超過一家門市，而當前主要開店的區域以雙北與桃園為主，觀察其開店策略似乎鎖定熱門商圈的平價店面，除了現有網購的店到店服務外，店面內也有部分的零售行為，可預期未來將會發展更多元的商業模式。

曾敬德表示，觀察過去店面租賃，不少承租方都希望在主幹道、大面寬甚至是三角窗的店面，希望自己的招牌最顯眼，也可掌握沿街消費人潮，不過這波電商跨界展店，則基於網購「店到店」的取貨人潮，並不重度依賴沿街的消費人潮，要取件的人大多會查詢店址，電商具有「自帶流量」的優勢，且透過大數據的資料庫，可以知道哪邊消費力最強需求最大，展店時更有效率，等到布點具備一定規模，還可以衍生更多的合作與多元商業模式。

根據蝦皮的官網資料揭露，租賃的店面營業面積希望在 10 坪以上，50 坪以下，目前招租範圍限於北北基桃竹苗、台中 / 彰化地區，蝦皮強調其他區域的屋主請稍等，很快就會擴展到全台。