〈房產〉央行信用管制趨緊 法人抱億元現金購豪宅今年漸增

市場資金充沛，透過法人名義買豪宅毫不手軟，且還偏好用現金購屋，據台北地政雲最新實價揭露，大安區指標豪宅「和平大苑」 10 月由鋼鐵傳產法人，斥 5.16 億元現金，將 21 樓 2 戶打包帶走，2 戶合計坪數為 327.96 坪，換算單價分別為每坪 176.7、178.2 萬元。

第一建經研究中心副理張菱育表示，近期法人無貸款購屋的案例增加，其實是因台灣央行選擇性信用管制而起，台灣央行 2020 年底突然祭出信用管制，限縮法人購屋貸款成數，第 1 戶上限 6 成，第 2 戶以上僅可貸 5 成，且均無寬限期，2021 年 3 月，又進一步將成數下修至 4 成，使法人購屋的融資銳減。

張菱育指出，由於法人購屋的貸款額度大不如前，財力充裕的法人買家，乾脆直接砸現金購屋，且現金交易可省去貸款送件的流程，加速不動產的取得時程，對法人買家而言，能減少交易因央行無預警管制生變的風險，既省時又省事，還可為往後的企業融資保留彈性，一舉數得，使不貸款購屋大行其道。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2021 年以來，台北市豪宅如「西華富邦」、「信義聯勤」、「潤泰敦峰」、「天母御莊」、「信義首席公館」等，都出現法人以現金購買的交易，甚至不乏一次買同層兩戶，或是一次買上下樓層四戶的案例，除了能擴大室內使用空間外，一次買多戶也便於安置家族成員，讓家人就近互相照應，並達到企業資產配置的目標。