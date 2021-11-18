〈房產〉北市大樓住宅新建案公設比中止連三年上升走勢 新北續創高

依市調機構統計，2021 年截至 11 月 15 日止，台北市新成屋、預售屋建案（統計範圍為華廈、大樓建築，不含 5 層樓以下的公寓、透天）平均公設比為 35%，較 2020 年略降約 0.2 個百分點，中止連 3 年上升走勢。

不過，新北市 2021 年同期平均公設比則為 33.9％，比去年增加約 0.4 個百分點，並連續 4 年締造歷史新高。住展研發長何世昌表示，雖然新北市建案平均公設比再寫下新紀錄，但上升幅度已經比前幾年較為緩和，而台北市更不增反減，顯示灌虛坪風氣稍有克制。從實務面上來看，公設比灌越高的房子越難賣，而 35％是消費者心理很難過得了的障礙，預期 2022 年公設比應難大幅升高。

何世昌分析，今年大台北建案公設比變動幅度較溫和，主因可能包括，「雨遮不計坪、不計價」導致公設比增加效應，已陸續於前幾年反映完畢；近年來，輿論要求改革公設比的聲浪漸長，內政部也已擬定改革大體方向，主要方向為限縮「免計容積」上限，而為了避免政府出重手，業界已開始出現自律的聲音。

同時，由於今年來房價漲幅擴大，台北市房價創下新高，普遍達到建商的利潤滿足點，沒有必要再大舉灌虛坪，況且虛坪愈多的建案也不好賣。而新北市房價因尚未過前高、且原本公設比基期相對低，所以公設比還在持續增加當中，但預期 2022 年增長空間會更小。

統計顯示，台北市今年建案公設比從 27％至 50％不等，區間範圍較大，反觀新北市落在 28-45％之間，區間範圍較小。但整體來說，公設比最大公約數與去年相同，仍是 30-34.99％，台北市、新北市各約有 51％、79 % 建案的公設比數值落在這個區間，主因是 35％以下公設比的建案較好賣，消費者購買抗性較低。

何世昌認為，雖然今年大台北建案公設比升勢減緩，但公設比的極限到底在哪裡，答案要視消費者接受程度；畢竟消費者若不買單，建商灌再多也沒用。何世昌建議，消費者買房時除了看公設比高低外，也可以從「主建物坪數」換算出實坪價，能夠比較出哪個建案實坪價更划算。另要留意極少數不肖業者刻意低報公設比，消費者應仔細審視契約內容，勿輕信銷售人員片面之言，以保障自己的購屋權益。