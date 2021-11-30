Adobe Analytics：美國網路星期一消費9年來首見下滑

零售分析機構 Adobe Analytics 的數據顯示，今年網路星期一（Cyber Monday）的網購支出比去年同期減少 1.4%，總消費金額下滑至 107 億美元，為該機構於 2012 年開始追蹤消費數據以來，首見金額下滑。

儘管網路星期一網購支出力道放緩，但 Adobe Analytics 仍預計整個購物季的電子商務消費將打破紀錄。

該機構表示，截至目前為止，從 11 月 1 日到網路星期一，美國消費者在網路上消費 1,098 億美元，比去年同期成長 11.9%。其中 22 天，消費者總共購買價值超過 30 億美元的商品，創下另一項新的里程碑。

Adobe 預估，從 11 月 1 日到 12 月 31 日的線上購物支出有望達到 2,070 億美元，增幅將達到創紀錄的 10%。

網路星期一購物支出放緩的原因與今年感恩節和黑色星期五類似，消費者分散在其他日子購物，而不是全擠在網路星期一當周購物。此外，消費者對缺貨的擔憂以及店家祭出折扣減少，也是促使消費日期分散或提前購物的原因。

Adobe Digital Insights 總監 Taylor Schreiner 表示，由於 10 月的促銷活動提早開跑，消費者不會特地在網路星期一或者黑色星期五等大型購物日消費。

Adobe 數據顯示，黑色星期五線上購物支出為 89 億美元，低於去年的 90 億美元紀錄，而感恩節當天網購支出為 51 億美元，與去年同期持平。

全美零售協會（NRF）預測，美國 11、12 月的零售銷售額將比去年同期成長 8.5% 至 10.5%，達到 8,950 億美元，過去 5 年的平均成長幅度為 4.4%。