假期購物潮將屆 亞馬遜做足準備無畏供應鏈衝擊

由於供應鏈問題、通膨壓力與勞力短缺，零售商在接下來的假日購物期面臨嚴峻的考驗，美國電商龍頭亞馬遜周一（25 日）向消費者與業內觀察人士保證，公司已做好準備，能在假期期間避開供應鏈衝擊。

亞馬遜在部落格貼文寫道，公司在飛機空運、卡車陸運、輪船航運、物流配送貨車，以及倉儲人力等方面已做足準備，在即將到來的假日購物季期間，客戶無論何時何地，都能順利收到貨物。

造成此次供應鏈問題的背後有幾個因素，包括貨櫃成本飆漲與短缺、港口因新冠疫情而停擺，以及倉儲處理貨物人手短缺。專家警告，供應鏈問題可能導致缺貨、物流時間更長、消費者購物減少等情形。

大部分零售業者都將節日購物活動提前舉行，以避免屆時受到供應鏈影響而造成混亂，例如亞馬遜在本月初便推出「超值黑色星期五」搶攻早鳥商機。

亞馬遜表示，公司在庫存規畫與供應商合作方面投入更多資金，一方面是為確保手頭有足夠商品，另一方面是保證能將商品送到急需的地方。

此外，亞馬遜還透過增加入境港口，將其貨櫃卸貨處理能力提高一倍，並與更多航運公司合作，以確保「關鍵港口」的空間。

亞馬遜全球配送服務資深副總裁 John Felton 在部落格貼文中寫道：「我們的團隊幾個月以來一直在努力工作，專注產能與需求規畫，以平衡客戶需求和未來可能發生的供應鏈及運輸挑戰。

Felton 表示，雖然公司一直以來都在投資供應鏈與運輸網路，但今年做了更多準備工作，確保不會讓供應鏈限制影響客戶在亞馬遜的購物體驗。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.64%，每股暫報 3,314.05 美元。