調查：今年購物季不買禮品美國人數恐創新高

美國經濟持續復甦，市場普遍樂觀看待今年底聖誕購物季的銷售表現。不過，有調查顯示，儘管市場預期銷售表現有望創下新高，但增長主要會是由少部分富裕人口所推動的，許多美國民眾仍舊不願進行額外的購物。

美國零售聯合會 (National Retail Federation) 在先前預期，今年假期購物季銷售表現有望較去年同期增長 8.5% 至 10.5%。

但是，根據 Deloitte 針對 4,315 名消費者進行的調查顯示，有高達 11.5% 的受訪者表示，沒有計劃在購物季期間購買任何禮物、禮品卡或其他娛樂用品，比例創下新高。

調查中也發現，高收入家庭的消費支出，預期將是低收入家庭的 5 倍。報告中指出，對於低收入家庭來說，新冠肺炎疫情已經成為了他們的金融危機。從 2019 年至 2021 年，低收入族群的消費支出幾乎較過往縮減了一半。但是，高收入族群的消費支出卻較 2 年前增加一倍，也顯示出貧富差距持續擴大。

此外，調查數據也預期，年收入超過 10 萬美元的家庭將在今年底的假期消費 2,624 美元，較 2020 年增長 15%。但是，年收入低於 5 萬美元的低收入群體預估每戶消費 536 美元，較去年同期下跌 22%。

Deloitte 消費產業部門執行董事 Stephen Rogers 表示：「在疫情爆發前就已經在苦苦掙扎的人們如今是真的陷入痛苦。經濟刺激紓困金已經領完，驅逐房客禁令也已經終止，人們感到擔憂。」