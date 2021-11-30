新目標價近1500美元！外資更瘋特斯拉 電動車趨勢漸成

特斯拉 (TSLA-US) 迎來了外資 2 個新最高目標價，顯示了全球幾乎所有汽車分析師都看重特斯拉。

中國證券分析師 Zhu Ye 上週五給予買進評級和 1485 美元的目標價，與週一未來證券分析師 Park Yeon-Ju 不謀而合，她將特斯拉目標價自 937 美元拉升到 1466 美元，同樣也給予買進評級。

這兩個目標價對特斯拉的估值接近 1.5 兆美元。

獲外資看好，又有德國工廠將於 12 月開始生產的消息推動，更甚者，美股大盤也自週五深跌中反彈回來，特斯拉週一大漲 55.07 美元或 5.09%，收在每股 1136.99 美元。

這兩個新目標價均高於 Jefferies 分析師 Philppe Houchois 先前設定的 1400 美元目標價高點。

然而，這兩位分析師並未解釋為何給予特斯拉如此高的目標價。據彭博社報導，Zhu Ye 在北京工作，主要負責電動汽車和電動汽車電池材料股票。Park Yeon-Ju 在韓國工作，負責韓國汽車行業和特斯拉。

海外券商的看法是特斯拉正在顛覆整個汽車產業的跡象之一，顯示電動車逐漸主掌大局，且全球大多數大型車廠正在汽車電氣化項目上豪擲數十億美元，電池成本也已經下降至可以與汽油動力車競爭的程度。

其中龍頭當然是 2012 年率先推出 Model S 的特斯拉，現在全球多數車廠都以特斯拉作為電動車成功的標竿。

約莫 45 位分析師追蹤特斯拉股票，至少 5 人位於亞洲，少數位於歐洲。至少有 5 位分析師主要是科技或再生技術分析師。幾位是橫跨多產業的分析師，其餘是傳統的汽車分析師。

相較通用汽車 (GM-US)，追蹤該股的分析師約 25 人，大部分是位於美國的汽車分析師。

特斯拉股目前擁有 22 個買進評級、13 個賣出評級。半數的買進評級來自非傳統或非美國汽車的分析師，這意味著科技分析師和非美國地區的分析師更加看好特斯拉，而這些地區的電動車在新車銷售中的普及率明顯高出不少。

例如，中國 10 月份新車銷售中，電動車普及率約 20%，而美國電動車普及率接近 3%。

13 位喊賣特斯拉的分析師也來自各領域分析師，包括科技分析師、汽車分析師、跨領域分析師和再生能源分析師。

在喊買特斯拉的分析師中，當前平均目標價約每股 1164 美元，而喊賣特斯拉的分析師中，平均目標價則為每股 388 美元，顯見多空之間的差距仍然很大，無論他們屬於哪一種產業、位於核地區。