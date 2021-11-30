應對Omicron變種 策略師：股市會有波動 但別輕率行動

策略師和經濟學家警告者，在 Omicron 變種病毒出現後，股市可能面臨數周的波動，但投資人不宜倉促行動。

雖然新變種病毒出現，全球股市上周五 (26 日) 大幅下挫，周一股價回升，但周二恐懼情緒再起，從午後開始全球股市紛紛走弱。

衛生官員表示，可能需要數周時間，才能了解這種新毒株是否可以逃避現有的疫苗和抗體，以及它對感染者的影響有多大。

策略師和經濟學家認為，目前還未見到股市可能持續下挫的理由，建議客戶關注復甦的長期基本面。

全球復甦前景不會改變

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 周一發布報告，認為 Omicron 不太可能改變全球復甦前景，增長恐遇波折，但仍將強勁。

他指出：「我們建議不要倉促改變投資策略，並建議保持投資。感恩節周流動性相對較低，可能加劇了市場反應，隨著系統性投資者重新調整倉位，未來幾天波動性可能會繼續升高。」

就產業而言，Haefele 看好金融和能源。他預計，油價將在 2021 年和 2022 年保持高位，布蘭特原油到 3 月將達到每桶 90 美元。

Haefele 還建議投資者尋找醫療保健股的機會，他認為這類股票提供「防禦性和增長性機會」。

不太可能演變為持續熊市

Mazars 首席經濟學家 George Lagarias 表示，基於全球股市已經上漲近 21%，即使沒有 Omicron 事件，現階段也可能遇到獲利了結賣壓。

由於市場流動性充裕，他建議投資者可以利用較低的估值，將資金重新投入使用。

Berenberg 首席經濟學家 Holger Schmieding 看法類似，認為不確定性是周五市場反應的主因。但是，復甦的長期基本面，可能因此延後，卻不會脫軌。

Schmieding 承認，市場可能先變壞，才有所好轉。但簡單來說，Omicron 不會是支持熊市持續的原因。