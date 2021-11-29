〈焦點股〉航空雙雄「疫」亂心慌 海陸聯軍攻高

Omicron 威脅升溫衝擊全球股市，台股今 (29) 日早盤一度重挫 200 點，逼近季線支撐，航空雙雄持續遭到空方狙擊，大跌逾半根停板，不過，BDI 指數延續反彈氣勢，貨櫃三雄逆勢走揚，加上疫情掀起宅經濟熱度，陸運雙雄宅配通 (2642-TW)、嘉里大榮 (2608-TW) 盤中直奔漲停。

新冠肺炎新型變異株 Omicron 現蹤亞洲、歐洲，引發投資人恐慌，航空股首當其衝，好不容易露出曙光的客運市場，信心再度被澆熄，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 上周五股價慘遭打入跌停，今天賣壓持續出籠。

華航已連續 2 個交易日遭外資大賣 13.8 萬張，今天股價一度重挫逾 8%，最低跌至 24.35 元，午盤成交量能超過 57 萬張；長榮航盤中也重摔 9%，下探 23.5 元，摜破月線支撐，為 3 周以來低點，午盤成交量也突破 25 萬張。

SCFI 綜合指數連 3 周走揚，美東線止穩回升，在塞港、供應鏈瓶頸仍未解決前，海運價可望維持高檔整理，貨櫃三雄今天股價獲資金點火，長榮 (2603-TW) 盤中逆勢上漲近 4%，一度來到 123 元，午盤成交量達 14 萬張，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 同步在盤上表現。

為防堵 Omicron 入侵，歐洲各國紛紛收緊入境防疫管制，以色列更直接宣布鎖國，台灣方面，指揮中心已將南非、波札那等 6 國列為重點高風險國家，入境旅客一律入住集中檢疫所，市場再度對宅經濟商機添增想像，吸引買盤搶進陸運雙雄。

宅配通近來股價震盪整理，今天回神攻上漲停板，達 75.2 元，嘉里大榮同步亮燈漲停，達 47.85 元，創逾 1 個月新高。

據民航局公布資料顯示，今年 1 至 9 月，華航是 7 家民航公司中唯一獲利，達 15.55 億元，長榮航則虧損 5.69 億元；累積盈餘方面，截至今年 9 月底，長榮航仍以 48.55 億元排名第一，其次為華航 14.5 億元。