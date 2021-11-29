〈富邦財經論壇〉郭永宜看明年投資轉向股債平衡 基金、保單布局教戰

富邦金 (2881-TW) 今舉行「2022 富邦財經趨勢論壇」，富邦證券總經理郭永宜表示，隨著全球貨幣政策逐漸緊縮，明年投資從今年的風險性資產，將轉向股債平衡。包括基金、保單布局，郭永宜也針對不同型態投資人，提供不同的投資建議。

郭永宜表示，明年全球企業盈餘成長速度放緩，以 S&P500 企業盈餘預估，今年的企業獲利年增 45.8%，而因為基期墊高，明年年增率則為 9.2%。全球央行面對供應鏈重整、中國能耗政策轉變、歐美碳中和趨勢等影響，全球供給面限制增加，物價上漲壓力仍高。伴隨通膨升溫，全球央行將逐漸調整過去兩年寬鬆貨幣政策步伐，部分新興市場國家已經升息，市場預期美歐為首的已開發國家 2022 年將逐漸升息。

回顧今年，郭永宜指出，2021 年金融市場主軸股優於債，市場投資人樂觀積極。以台灣境內外基金銷售觀察，2021 年 1 到 9 月股票型基金 1.41 兆台幣，已經高於去年全年 1.36 兆台幣，佔比 (不含貨幣型) 自 44% 提升到 49%；相比之下，債券基金佔比則由 2020 年 41% 衰退至 29%。若以保費總額觀察，今年 1 到 9 月投資型保單保費總額已達 4,390 億台幣，較去年全年 3,402 億台幣成長 29%，佔比更是近年來首度超過儲蓄型保單。投資人紛紛將資金流入風險性資產賺取資本利得。

但是，明年則大不相同，郭永宜表示，貨幣政策中立化過程中，投資主題將由今年股優於債的資金行情開始轉往股債平衡。

郭永宜以 2004 年、2017 年兩次升息循環為例，貨幣政策逐漸正常化的過程中，股債表現沒有出現大幅修正，股票投資機會仍多，但需慎選商品擇優布局；債市則因利率逐步走高，許多標的提供不錯的穩健收益，可適度配置固定收益型商品。

股票聚焦趨勢類股 高收益債券報酬、波動皆高

股票投資方面，郭永宜指出，觀察過去兩次升息循環初期，成長股表現優於價值股、大型股優於小型股。非核心消費、資訊科技、工業等在過去兩次升息循環前一年有 14.0%、13.6%、11.8% 的平均報酬表現。因應疫情，遠距上班就學等需求提升，疫情讓科技發展加速。市場持續聚焦趨勢類股如 5G、VR/AR、電動車、AI 等主流話題。

債券投資方面，觀察過去兩次升息循環初期，高收益債券平均報酬率達 3.8%，優於新興市場債 2.4%、投資等級債 - 0.3% 的績效。投資人仍須留意高收益債券易隨市場震盪出現明顯起伏，以 2020 年 3 月為例，高收益債指數出現 19% 的修正，相較於投資等級債的 5% 波動明顯更高。

至於基金投資，則視投資人對風險承受度的高低，郭永宜建議，積極型的投資人可選擇股票型基金為主；保守型投資人則可觀察債券型基金降低資產組合波動程度。

保單部分，仍以投資型保單為主流，全委投資帳戶大多投資全球股債，過去一年績效表現皆較道瓊公用事業指數佳。

郭永宜進一步表示，股票盤整階段則可觀察連結股票的結構型商品 (ELN)，該商品天期彈性可以由 14 天至 3 個月客製化設計，收益率則依連結標的波動率，年化可達 5~10%。如果股價表現強勁，則可提前出場取回契約本金獲利了結；若未觸及上限價且到期跌破履約價，則依履約價承接股票。投資人如預期股價將在區間內震盪，可適時配置 ELN 提高投資組合報酬績效。