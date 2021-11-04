華航Q3獲利驚奇 EPS 0.51元創近4年來單季新高

華航 (2610-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，稅後純益 29.17 億元，每股純益(EPS)0.51 元，終結連 2 季虧損，並創 2017 年第四季以來單季新高，有效使前三季轉盈，累計每股純益 0.28 元。

隨著空運傳統旺季報到，運價持續處在歷史高檔，華航全年獲利有望創 2016 年以來新高水準。

華航第三季合併營收 344.74 億元，年增 29.54%，營業毛利 55.67 億元，年增 362.73%，毛利率 16.15%，較去年同期大幅增加 11.63 個百分點，營業利益 39.85 億元，年增 1214.5%，營益率 11.56%，年增 12.9 個百分點，稅後純益 29.17 億元，年增 512%，每股純益 0.51 元。

華航前三季合併營收 916.75 億元，年增 7.24%，營業毛利 100.68 億元，年增 65.36%，毛利率 10.98%，年增 3.86 個百分點，營業利益 47.22 億元，年增 913.24%，營益率 5.15%，年增 5.83 個百分點，稅後純益 15.55 億元，年增 176.93%，每股純益 0.28 元。

華航表示，第三季客貨運均增班，運能全面提升，儘管客運市場受疫情和邊境管制措施僅以部分剛性需求為主，尚未明顯復甦，但貨運出口市場穩健暢旺，維持高裝載率，汽車零件、半導體業者等載運需求殷切，第三季已提前進入旺季。

華航進一步說明，8、9 月貨運營收均突破百億元，並連續創單月新高，即便油價持續走升，9 月新加坡航空燃油均價 (MOPS) 已達每桶 79.85 美元，墊高成本，但透過客貨機整合運用，有效推升營運效率。

展望第四季，華航樂觀看待，空運旺季可期。