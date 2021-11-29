11月我消費者信心連4跌 購買耐久財逆勢創1年新高

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (29) 日公布 11 月消費者信心指數 (CCI) 調查總指數為 73.33 點，月減 0.93 點，呈現連 4 跌，6 項指標中仍有 3 項指標上升，又以購買耐久性財貨時機上升 3.7 點最多，並創去年 12 月以來新高，反映在五倍振興券的措施帶動下，再加上民眾對通膨壓力的預期，購入耐久財的意願轉強。

台經中心表示，11 月上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 120.50 點，月升 3.7 點，其次為「未來半年投資股票時機」48.8 點，月升 1.4 點，近 4 個月來均處在 48 點附近整理。

而「未來半年國內就業機會」 66.6 點，月升 0.05 點，為 3 個月來高點，顯示本土疫情對就業市場的衝擊趨緩。

而下降幅度最多的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為 81.95 點，月減 5.15 點，並創去年 11 月以來低點。

「未來半年國內物價水準」為 35.45 點，月減 3.35 點，更創去年 6 月以來新低，反映國內民生物價高漲和國際通膨壓力。

而下降幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」 86.7 點，僅月減 2.2 點，但今年下半年以來多呈現下降的趨勢。

另外，「購買房地產時機」指標上，本月調查結果為 119.5 點，月升 3.55 點，是指數自去年 4 月創編以來的最高，反映國內房市買氣熱絡。