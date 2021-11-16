華航看明年區域客運有望復甦 貨運運價續處高檔

華航 (2610-TW) 今 (16) 日召開法說會，並指出，隨著各國疫苗覆蓋率逐漸提升，國際客運市場有望漸露曙光，尤其區域市場將率先復甦，最快在明年就能完全恢復，而塞港狀況難解，貨運運能缺口持續，運價可望維持高檔，因此，明年客機和貨機合計將再淨增 7 架，營運動能可望續增。

華航指出，至今年第三季止，客運尚未見需求反彈動能，區域間航班因疫情取消，復甦較慢，目前僅為新冠疫情爆發前的 20%，尤其受 Delta 變種病毒疫情和嚴格邊境管制措施影響，亞太地區航空業者國際客運恢復情況落後於其他區域。

不過，華航認為，客運市場已漸露曙光，預料區域內航班將率先復甦，最快在明年就能完全恢復，而多數區域客流量將在 2023 或 2024 年恢復。

華航規劃，明年將引進新租機 A321neo 10 架，並退租 5 架客機，屆時總客機機隊淨增加 5 架至 67 架。

貨運方面，由於海轉空需求強勁，加上第四季電子新品上市、雙十一和黑色星期五等強勁消費需求助攻，目前市況仍相當熱絡。

看準市場需求，華航今年定期航班提升 23%，並安排不定期加班機，整體每周運能最高達 130 班。

華航看好，明年運價仍將維持高水平，規劃明年貨機再新增 2 架 B777F 自有機，屆時總貨機機隊可達 23 架。

華航強調，將定期檢視航線，配合市場需求機動調整，並優先保障急貨、專案貨等高價貨源，發揮收益管理效益，也將爭取中長期包機或包艙業務，穩固航班裝載和營收。