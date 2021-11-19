企業迎解封加速布局 健鼎2.53億元拿下北市敦南商辦

全球疫情趨緩，且邊境解禁指日可待，企業加速布局營運據點，PCB 廠健鼎 (3044-TW) 無貸款以總價 2.53 億元買下北市蛋黃區「敦南摩天大樓」236 坪商辦，每坪單價 107.2 萬元。

健鼎總公司及廠區位於桃園平鎮，在中國大陸江蘇無錫及湖北仙桃都有設廠，在中國 PCB 產值僅次臻鼎 - KY(4958-TW)，健鼎主管指出，購入「敦南摩天大樓」236 坪商辦，主要將運用為台北連絡處，將供返台述職台籍幹部辦公，隨著邊境可望因疫情趨緩解除管制，未來將運用接待來台洽公、會議的國外客戶。

台灣房屋趨勢中心統計，2021 年以來總價逾 2 億元的商辦交易當中，法人不貸款方式購置的商辦，至少就有 7 筆，其中包括健鼎購入的敦南摩天大樓在內，有 4 筆是屋齡 30 年以上的中古商辦。近年辦公室租金穩定成長，讓台北市區商辦價格也逐漸上漲，甚至有老商辦單坪價還破百萬的案例，買家買來出租或自用，未來甚至還有改建機會。

第一建經研究中心副理張菱育表示，近年政府頻頻對房市政策出手打炒房，甚至央行也將法人購置住宅的貸款成數，從 6 成壓縮到 4 成，不過限制的物件以住宅為主，商辦物件並沒有在這次的管制範圍，不過商辦貸款成數多在 6.5~7 成左右，也要視商辦的地利位置、屋齡等條件，而有所落差。

張菱育分析，高端族資金充沛，再加上通貨膨脹、疫情等因素之下，不少大型公司將資金轉往不動產，就算央行一再釋出打炒房措施，仍不影響高端資產族，不乏以現金購置不動產的方式買進，不僅可省下貸款利息費用，日後若有資金需求，還可用不動產作為抵押品來增貸，更能靈活運用。