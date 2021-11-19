〈房產〉建設利多加持 台中14期土地交易北部建商插旗

台中 14 期重劃區被譽為近期亮點發展區域，商仲業者統計實價登錄已揭露資訊，台中 14 期土地交易件數從 2020 年開始增加，2021 年已揭露交易也來到近百件，是台中各重劃區中最多。包括國建 (2501-TW)、宏璟 (2527-TW) 也進駐插旗。

信義全球資產總經理柯宏安表示，觀察近期建商購買台中土地多以大基地下手，但最核心的七期重劃區因大面積基地已稀少，建商眼光已從一線戰區往外擴地，隨著台中 14 期去年完成配地，再加上有時程獎勵誘因，且重劃區在一開始配地後單價非最高點較好入手，因此也吸引北部建商進場。

2020 年完成配地後土地交易量來到 157 件，今年更是成為台中重劃區最熱區域，交易件數達 99 件，比第二名 13 期重劃區多出 54 件，也遠遠超過 7 期重劃區的 13 件，今年像國泰建設 7.75 億元買下美和段住宅土地，換算每坪單價 67 萬元，創下美和段土地單價新高記錄，還有坤悅建設投資 3.44 億元、宏璟建設與鼎固 - KY(2923-TW) 投資 16.59 億元等建商爭相插旗。

根據實價登錄揭露，今年 6 月出現一筆單價破百的商業土地，總價約 1.4 億元，換算每坪單價約 116 萬元，創下 14 期商業土地新高，但該筆基地面積小，推估土地交易價值應含鄰地整合效益。另交易也熱絡的敦和段，因近水湳經貿園區，今年實價登錄也出現一筆住宅土地創該地段高價的記錄，總價約 2.7 億元，換算每坪單價約 78 萬元。

柯宏安表示，台中購屋族除了偏好知名建商品牌所蓋的房子之外，從建築外觀設計到內部細節，甚至公共空間是否夠氣派有質感也列為購屋評估重點，這也讓近年台中住宅外觀與城市景觀相較，其他都市更具特色，而台中 14 期除未來有購物中心及飯店的開發題材，具商業機能發展潛力外，其土地使用規畫較屬低密度、高綠覆率，建商在推案將朝向別墅或是興建高綠覆率大樓，預期各家建商也會端出各種吸睛的建築設計規劃來爭搶客源。