〈光洋科經營權之爭〉駁斥產業機密輸出中國 馬堅勇：投資中國光微為鞏固原料

台鋼集團近日指出，光洋料 (1785-TW) 及董事長馬堅勇將產業機密輸出中國，董事長馬堅勇表示，近來半導體靶材需求激增，為提前布局供應鏈、鞏固高純銅料源，今年 4 月由子公司投資中國光微半導體材料，做為第二貨源，並取得 16.67% 股權，投資行為均經過投審會規範，並非將產業機密輸出中國。

針對台鋼集團指控，馬堅勇提出三呼籲，期望台鋼停止抹黑抹紅，也強調術業有專攻、聞道有先後，認為光洋科、台鋼集團應在不同領域齊頭並進，為台灣產業共同努力，並呼籲台灣投資大眾應勇敢站出來，為台灣產業奮鬥。

馬堅勇表示，為避免半導體供應鏈產生斷鏈危機，今年 4 月由子公司光洋新材 (昆山) 投資中國光微半導體材料，並以人民幣 200 萬元取得 16.67% 股權，期望開拓穩定的高純銅，做為第二貨源，儘管目前尚未應用在公司產品中，但預計明年第二季就可小量試產，期望滿足大客戶未來需求。

馬堅勇認為，此次投資供應鏈主要為確保 2022-2024 年銅錳靶材量產時，高純銅的原料供應充足，同時也可受惠因股東身份，取得較優惠的價格，降低公司營運成本。

馬堅勇指出，光微半導體成立於今年 1 月 28 日 ，為亞洲地區少數具有銅礦冶煉和化學提純能力，台灣目前並無此等廠商，亞洲地區也僅日本及中國才有，因此光洋科才投資光微取得穩定貨源。

馬堅勇重申，此次投資行為均依照我國「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」辦理，完全符合投審會規範，因此投資光微屬合法行為，但遭台鋼集團惡意抹紅為產業機密技術外洩、技術輸出至光微，公司已採取法律行動，遏止該行徑。