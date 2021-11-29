〈財委會質詢〉Omicron衝擊台股失守半年線 財長：目前還不至於動用國安基金

新型變種病毒 Omicron 衝擊全球股市，台股今 (29) 日早盤重挫逾百點失守半年線，市場關注國安基金是否進場護盤，對此財政部長蘇建榮表示，國安基金密切關注變種病毒對金融市場的影響，目前還不至於動用國安基金進場。

立法院財委會今天審查財政部與所轄相關單位中華民國 111 年度預算案，蘇建榮上午前往立院列席備詢時，針對疫情對股市的衝擊做上述回應。

蘇建榮說，受新型變種病毒影響，歐美部分國家可能再度採取鎖國政策，包括美股三大指數，德國、英國等股市上周五全都重挫，其中美股道瓊指數更大跌 900 多點，可能是今年以來單日最大跌幅。

蘇建榮表示，國安基金在上周新型變種病毒之際就密切關注疫情對股市的影響。他認為，就算是 5 月本土疫情最嚴峻的時期，台灣的實體經濟仍然暢旺，且就算有新型變種病毒，指揮中心也會有適當的措施應對，讓經濟活動穩定，屆時也可避免對股市造成太大的衝擊

國民黨立委曾銘宗質詢時問，官股券商有沒有進場？國安基金是否會考慮進場？蘇建榮說，不清楚官股券商是否進場，目前國安基金還不至於進場，但已經密切注密國際股市動態。

曾銘宗追問，根據《國家安定基金設置及管理條例》第八條規定，國安基金是否進場是根據股市的價或量？蘇建榮對此回應，國安基金主要還是看價格，當價格下跌過於厲害，導致量縮造成流動性問題，國安基金委員會就會召開委員會，討論是否進場。