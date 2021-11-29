華碩衝刺教育商機再推迷你電腦新品 營運添動能

品牌大廠華碩 (2357-TW) 看準混合生活型態、遠距教學趨勢延續，今 (29) 日進一步宣布推出搭載 Chrome OS 系統的迷你電腦 ASUS Chromebox 4，將可內建多種教育應用程式，衝刺教育市場應用商機，也可望為本季營運再添動能。

華碩表示，ASUS Chromebox 4 最高搭載英特爾 (INTC-US) 第 10 代處理器、16 GB DDR4-2666 記憶體、256 GB M.2 SSD 儲存裝置，外接螢幕方面，最高可同時連接 3 台 4K 螢幕，有助提升使用體驗，且具備高速 WiFi 6 無線功能，所有檔案資訊則透過雲端同步，擴充性佳，建議售價為 8999 元起。

營運方面，華碩認為，個人電腦產業供不應求狀況將延續至明年首季，依在手訂單評估，仍有 2-3 成訂單無法滿足，也預期本季筆電出貨將續揚 5%、年增 20-30%，零組件與周邊產品則可擺脫季節性因素，出貨估持平上季。

展望明年，華碩正向看待全球進入新數位生活、學習等混合生活常態，筆電等生產力產品將續成數位裝置主流，也將持續以優於市場平均為目標，估明年商用產品出貨可望年增 10-20%，教育需求則還要觀察美國市場動態，但預期教育機種出貨仍可年增逾 5%。