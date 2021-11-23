台鋼臨時動議撤換光洋科董座 金管會：公司治理不好的示範

台鋼集團與光洋科 (1785-TW) 公司派的經營權之爭愈演愈烈，金管會證期局副局長郭佳君今 (23) 日表示，光洋科經營權之爭的源頭在於 11 月 5 日開的董事會，台鋼在董事會突然以臨時動議改選董事長，是否違反規定仍在調查，不過在臨時動議改選董座，在公司治理上是不好的示範。

郭佳君指出，面對上市櫃公司經營權之爭，金管會的立場及原則就是要確保投資人權益及維護市場交易秩序，不管是公司派還是市場派，相關作為都要符合相關法令規定。至於光洋科經營權之爭是否有違反法令規定，這部分櫃買中心還在了解中。

對於台鋼集團被外界冠上禿鷹集團的稱號，郭佳君說，這是外界引用的，金管會不評論，而且是不是禿鷹也不是金管會關切的重點，金管會關切的是投資人權益有沒有被損害、市場交易資訊有沒有被打擾。

郭佳君強調，對於上市櫃公司經營權之爭，金管會不會介入，也不會站在哪一派，金管會關心的只有投資人權益及市場交易秩序這兩重點，所以不管那一邊都會檢視有沒有符合規定，而且「檢視不等於干涉個案」，這是金管會一貫立場。

至於經濟部是否發給光洋科公司變更登記，將聽取金管會意見，外界也關切此一進度，郭佳君表示，因為櫃買中心還在查有無違規，因此金管會尚未給經濟部正式意見。