建榮擴建新廠今年底完工 設備更新有助優化產品結構

日本日東紡持股高達 47.65% 的玻纖布廠建榮工業 (5340-TW)，在台擴建新廠工程將於今年底完工，此外，建榮對於織布機的持續更新，將有助產品結構進一步優化。

建榮工業今 (26) 日由副總經理劉純珍出席櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，劉純珍並對於董事會決議投資 4.3 億元的擴建及更新計畫進展提出說明。劉純珍指出，建榮的新廠工程雖略有誤，但是可望在 2021 年底前完工，至於設備的進駐及更新，也在全力解決因疫情的的邊境管制下加速進行中。

建榮母公司在嘉義民雄投資的福隆玻纖紗二廠，已在今年 9 月 30 日完工，將可生產出較大規模的高階玻纖紗，並供應給建榮織成滿足高頻高速、低介電的高階玻纖布需求，提供在 AI、AR、VR、資料中心、5G 相關應用。

劉純珍指出，建榮的營運首重穩健，並進一步追求產品及客戶的優化，今年第三季營收 3.53 億元，毛利率 12.89%，季減 0.41 個百分點，年減 0.92 個百分點，稅後純益 1418 萬元，季增 18.18%，年減 49.85%，每股純益 0.07 元；前三季營收 10.83 億元，毛利率 13.38%，年增 0.25 個百分點，稅後純益 4257 萬元，年減 48.26%，每股純益 0.22 元。

劉純珍指出，今年建榮營收遭遇疫情、缺櫃、塞港、新台幣升值等外在不可控因素干擾，但經營團隊全力以優化產品及客戶結構，全力控制成本等可控的因子做到最好，也讓今年來各季的營運走勢得以穩健。

對於法人關注於市場對於 5G 應用的需求成長，建榮在本次的擴廠完成並量產後，何時再啟動新一輪的擴張計畫，讓建榮成為日東紡在兩岸甚至是亞洲的 5G 高階玻纖布生產重心，劉純珍說，目前並沒有進一步具體的新計畫。