穩得切入低軌衛星、元宇宙供應鏈 明年營收估增10-15%

EMC(電磁相容) 元件及檢測廠穩得 (6761-TW) 董事長高治宏今 (26) 日表示，明年看好網通以及車用領域，營收成長 10-15% 起跳，而在低軌道衛星、元宇宙，穩得也都沒缺席，不論是 EMC 元件或檢測服務，都有打進相關供應鏈。

高治宏表示，目前車用穩得以電動腳踏車 (E-Bike) 為發展重點，除了電池的檢測，也供應保護元件，客戶包含國內的二大品牌跟多家電池大廠；而明年整車檢測場域落成後，相關服務規模及營收貢獻會更大。

此外，在網通、伺服器應用，也受惠網路升級以及終端客戶資料中心布建需求大增，明年也將是穩得一塊重要的成長動能。

在近期火熱的低軌衛星以及元宇宙題材上，高治宏透露，有多家長期合作已久的網通客戶，相繼進入低軌衛星供應鏈並出貨，穩得的電磁元件也應用在地面接受站應用，包含預防訊號干擾以及抗雷擊的關鍵電磁元件。

元宇宙方面，高治宏認為，初期最大的需求會在娛樂穿戴裝置，切因為貼近人體，安規、電磁相容 (EMC) 管理成為關鍵，公司電磁元件也切入台系 VR 設備廠、國際電競品牌等。

以穩得應用占比來看，目前網通占 30-35%、工業電腦 15%、安控 15-20%、消費性電子 10-15%、車用 8%、其他 12%；公司認為，明年在整體營收成長下，車用占比可望提升至 10-15%、網通也將提升。

穩得 EMC 業務包含 EMS(電磁耐受)、EMI(電磁干擾) 的保護元件銷售以及檢測服務，其中元件又分自有品牌以及代理銷售，以目前營收占比來看，代理品牌 51%、自有品牌 39%、認證服務 10%。