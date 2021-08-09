玻纖產業景氣翻揚 富喬7月營收4.45億元 年增1.15倍

玻纖業走出景氣谷底，玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 今 (9) 日公布 7 月營收 4.45 億元，月減 8.47%，年增 1.15 倍，富喬看好，產能配置上迎合市場上熱門的細紗、超細紗及薄布市場需求，將有助第三季營收的進一步走高；富喬前 7 月營收爲 30.32 億元，年增 58.93%，

富喬第二季營收 13.79 億元，毛利率 26.79%，季增 11.84 個百分點，較去年同期負毛利率爲佳，稅後純益 1.69 億元，季增 26.61 倍，較去年同期轉盈，每股純益 0.41 元。富喬上半年營收 28.57 億元，毛利率 21.27%，也較去年同期負毛利率表現爲佳，稅後純益 1.75 億元，較去年同期轉盈，每股純益爲 0.42 元。

目前兩岸玻纖布廠普遍缺紗，富喬在台灣雲林有兩座玻纖紗窯，產出的玻纖紗 50% 供應自身織布廠使用，另有部分外賣及供應工業級玻纖紗使用，在目前兩岸大缺貨下，市場上工業級玻纖紗庫存已逐步見底，需求也同步推升價格上升。

富喬目前在台灣斗六及廣東東莞建置有 900 台織布織布機，配置上是以台灣 540 台及東莞 360 台，今年來營運重點放在東莞織布廠的產能配置，該廠庫存已去化一空；產能擴充上，富喬東莞廠區產能全產全銷，目前當地電子級玻纖織布機機台 360 台已擴充至 380 台生產，庫存仍銷售一空，未來因應當地市場需求，8 月計畫 410 台機台產能全開，公司目標後續謹慎評估產品組合持續優化，改善獲利，