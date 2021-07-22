玻纖布廠德宏Q2獲利創44季新高 上半年EPS 2.11元

CCL 上游玻纖布走出長達 2 年營運低潮期，德宏 (5475-TW) 今 (22) 日公布自結，第二季稅後純益爲 1.68 億元，創 44 季新高，季增 68%，較去年同期由虧轉盈，累計上半年稅後純益 2.68 億元，也較去年同期轉盈，每股純益 2.11 元。

德宏 4 月自結稅後純益 7100 萬元，加上 5 月及 6 月稅後純益 9700 萬元，第二季稅後純益爲 1.68 億元，創 2010 年第三季以來新高，每股純益爲 1.32 元。

以德宏的第二季自結獲利數，加計第一季稅後純益 1 億元，累計 2021 年上半年稅後純益 2.68 億元，也較去年同期轉盈餘，每股純益 2.11 元。

德宏目前玻纖布以蘇州 500 台織布機產能為主，受惠去年第三季以來玻纖布市場需求走高、報價上揚，德宏營收也同步成長，今年第二季營收 5.3 億元，季增 27.42%，年增 3.03 倍，上半年營收 9.46 億元， 年增 2.4 倍。

業界人士指出，玻纖紗缺料推升玻纖布價格上揚，G75 電子級玻纖布由去年 8 月谷底算起，至今漲幅 100%，玻纖市場走向產業正循環周期，不過玻纖紗仍短缺。

德宏董事長劉暉麟表示，市場需求大幅提高，玻纖紗原料缺料是事實，德宏爲持續供貨，積極尋找玻纖紗穩定來源，同時，目前德宏玻纖布織布機集中在江蘇蘇州生產，除就地供應客戶掌握時效，也可避開自大陸出口的關稅障礙。

德宏第一季營收 4.16 億元，毛利率 31.8%，季增 17.07 個百分點，年增 27.88 個百分點，稅後純益 1 億元，較上季及去年同期由虧轉盈，每股純益 0.79 元。

玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 目前在台灣斗六及廣東東莞原來建置有 900 台織布織布機，原來配置上是台灣 540 台及東莞 360 台，今年來營運重點放在東莞織布廠的產能配置，該廠庫存已去化一空；產能擴充上，機台從 360 台擴充至 380 台，且庫存仍銷售一空，未來因應需求，8 月計畫 410 台機台產能全開，目標後續謹慎評估產品組合持續優化，改善獲利，