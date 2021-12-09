準備好了嗎？2022年就用永續投資改變世界

新冠疫情的發生，讓人們對永續的關注度愈來愈高。根據施羅德的調查，法人和散戶投資人都認為，永續投資在新冠疫情過後變得更加重要（資料來源：施羅德 2021 年全球法人大調查、2021 年全球投資人大調查）。從統計數字來看也是如此，以 ESG 債券為例，發行量近兩年呈現跳躍式成長，來到史上高峰，目前流通在外的債券 (包括綠色債券、社會責任債券、永續發展連結債券等) 總規模已逾 1.5 兆歐元。

隨著各國元首在 COP26 會議上疾呼對抗全球均溫上升，衍生出碳中和的投資機會。施羅德全球永續投資債信主管 Saida Eggerstedt 表示，碳中和債信投資機會相當多元，從綠色物流，創新循環到責任財務等不一而足，是關注環境永續的投資人可把握的全球投資機會。然而，一般投資人要辨別企業是否永續並不容易，尤其第三方評價通常不會一致，選擇具有獨家分析工具的資產管理公司也就格外重要。

ESG 債券跳躍式成長 碳中和債信機會可期

相較於 10 年前綠色債券只有少數政府和企業參與，Saida Eggerstedt 指出，近幾年 ESG 債券幾乎呈現爆發性成長，尤其在新冠疫情發生後更是如此，目前流通在外的綠色及永續債券總規模已逾 1.5 兆歐元 (見圖 1)。

圖 1：流通在外的綠色及永續債券總規模已逾 1.5 兆歐元

資料來源：施羅德、法國外貿銀行、彭博。

ESG 債券主要有三種。第一種為綠色債券，主要投資的發債機構為發展綠能、綠建築、綠色運輸，還有天然資源與生物多樣性；第二種為社會責任債券，主題圍繞著支持弱勢群體及領域、少數族群和青年失業現象；第三種為永續發展連結債券，投資針對永續目標訂定可實現里程碑的發債機構。「ESG 債券市場不僅跳躍式成長，還非常多元化。」Saida Eggerstedt 說。

而站在環境永續的角度，ESG 債券也有諸多投資機會。以碳中和為例，就包括綠色物流、新興市場、創新循環、責任財務，甚至是美國大型藍籌股，都有碳中和債信可以投資。

然而，要辨別企業是否永續並不容易，施羅德全球與跨國股票投資組合經理人 Katherine Davidson 提到，第三方評價通常落後、不透明且不連貫，ESG 分數亦容易偏向於大公司和某些地區，因此資產管理公司是否擁有獨家的分析工具變得格外重要。

施羅德投資獨家分析工具 更嚴謹地挖掘永續企業

以施羅德投資為例，其獨有的分析工具 SustainEx，就將企業的抽象社會影響力轉化為具體的財務成本。企業的運作對社會產生影響，而現今監管愈來愈嚴格，使得企業需為這些影響付出成本。施羅德投資制定了一系列可量化的正面與負面影響，以美元量化每項影響，最後指出公司獲利的風險來源。

「SustainEx 有超過 400 項關於社會影響和外部性的學術及產業研究。針對企業未主動揭露的資訊進行分析，每家企業有超過 70 種資料，並檢視全球超過 9 千家企業。」Katherine Davidson 進一步說明，因此這樣的永續投資策略可以兼顧報酬與社會責任，提供優於指數的績效表現 (見圖 2)。

圖 2：優於指數績效表現的選股策略

資料來源：施羅德、FactSet，截至 2021 年 9 月 30 日。績效為扣除費用後，以美元計算。參考指標為：MSCI All Country World Index (ACWI)，施羅德使用 SustainEx™ 來估計投資組合在考慮特定永續方法後與相關產品基準的影響。它使用第三方數據及施羅德團隊的估計，其結果可能與其他永續評估工具不同。

值得一提的是，除了投資 ESG 表現優異的企業，施羅德投資還會主動影響每筆投資的企業，協助其永續變革，進而替客戶帶來長期報酬。Saida Eggerstedt 以通用汽車為例，施羅德透過與該公司積極議合，像是鼓勵其將供應鏈和經銷商激勵措施與電動車 / 自駕車的推出相結合，或是敦促其燃料標準可符合或超過聯邦燃料標準等，使得通用汽車的 MSCI ESG 評等在一年內由 CCC 調升至 BB。

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