〈台幣〉跟隨人民幣走升 量縮收27.742元

國際美元漲勢暫歇，新台幣兌美元匯率今 (8) 日跟隨人民幣走揚，一度升抵 27.724 元，但台股午盤漲幅逐漸收斂，美元買盤也湧現，抑制台幣升值力道，終場小升 2.9 分，收在 27.742 元，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 13.48 億美元。

外資今天大舉買超台股近 170 億元，但台股開高後漲勢逐漸收斂，終場小漲 35 點，收在 17832 點，新台幣兌美元匯率早盤升值 4.7 分，最高來到 27.724 元，不過，外資及進口商紛紛進場買美元，使得台幣逾半升幅回吐，出口商拋匯也有限。

新台幣兌美元今天收盤價為 27.742 元，升值 2.9 分，台北外匯市場成交值 8.95 億美元，元太外匯市場成交值 4.53 億美元。年關將至，出口商仍有實質拋匯需求，匯銀人士估年底前，新台幣走勢欲小不易。

觀察主要貨幣今天表現，泰銖兌美元升值 0.42%，人民幣勁揚 0.25%，新加坡幣、新台幣同步走升，而日圓、韓元兌美元則轉為小貶。

在岸、離岸人民幣今天雙雙走強，最高分別觸及 6.3515、6.3512，創 2018 年 5 月以來的新高，不過，專家預期，後續升值力道有限，將在 6.3 到 6.7 區間內保持雙向波動。