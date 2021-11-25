Nordstrom、Gap遭多家投行降評大砍目標價 盤中重挫逾20%

假期購物季來臨前夕，美國連鎖百貨諾德斯特龍（Nordstrom）與服飾業者 Gap 卻因供應鏈瓶頸面臨缺貨窘境，在缺乏競爭優勢情況下，兩家公司遭到多家投行降評，並下砍目標價，周三 (24 日) 盤中股價雙雙重挫逾 20%。

諾德斯特龍日前表示，旗下平價服飾百貨 Nordstrom Rack 在供應鏈影響下，女裝、女鞋庫存嚴重不足，而 Gap 面臨越南延長停工出貨大幅落後，再加上港口和機場壅塞造成庫存水位低落，全年銷售恐減少 6.5 億美元。

相較之下，其他零售商如 American Eagle Outfitters(AEO-US)、梅西百貨 (M-US) 和目標百貨 (TGT-US) 則透過自行租用貨輪、使用空運或提前訂購等方式克服供應鏈瓶頸，為假期購物潮備好庫存。

Gap 公布的 2021 會計年度第三季（截至 10/30）營收報 39.4 億美元，經調整後每股獲利為 0.27 美元，皆低於市場預估的 44.4 億美元與 0.5 美元。

此外，Gap 也下調 2021 全年財測，預估營收年增 20%，增幅不如先前預估的 30% 以及分析師預估的 28.4%，全年每股獲利將介於 1.25 至 1.40 美元，不僅遠低於先前預估的 2.10 至 2.25 美元，也低於分析師預測的 2.20 美元。

諾德斯特龍第三季（截至 10/30）營收從去年同期的 30.9 億攀升至 36.4 億美元，優於市場預估的 35.5 億美元，經調整後每股獲利為 0.39 美元，低於市場預估的 0.56 美元。該公司預估 2021 全年營收將比去年同期成長 35% 以上，但仍低於分析師預估的 36% 增幅。

缺乏競爭優勢，遭華爾街分析師大砍目標價

Jefferies 分析師將諾德斯特龍股票評等從「買入」（Buy）下調至「持有」（Hold），目標價自每股 48 美元下調至 30 美元。

瑞士信貸分析師也表示，諾德斯特龍的平價服飾百貨與 TJX Cos 和 Burlington Stores 等競爭對手相比定位不佳，市場恐遭分食。KeyBanc 分析師對諾德斯特龍股票維持「增持」（Overweight）評等，目標價定在每股 45 美元。

至於 Gap，摩根大通將其評等從「增持」下調至中性（Neutral），目標價從每股 39 美元下調至 22 美元，富國銀行雖維持「增持」評等，也將目標價從每股 40 美元下調至 25 美元。

GlobalData 警告，Gap 除了供應鏈問題之外，還須想辦法重建品牌，創造更符合且吸引消費者的商品。根據最近調查顯示，Gap 門市假日消費人潮平淡到乏味的地步。

截稿前，諾德斯特龍 (JWN-US) 股價重摔 28.16%，每股暫報 22.86 美元，Gap(GPS-US) 下挫 21.60%，每股暫報 18.42 美元。