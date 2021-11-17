年底購物旺季加持 法人看好電商消費投資商機

在年底購物旺季加持下，可望挹注電商業績增長，景順投信表示，電商具備方便、多樣選擇、詳細產品資料及全天候供應等優勢不斷瓜分市占率，也衍生更多投資機會，投資人可透過消費相關基金掌握消費行為改變帶來的投資契機。

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 表示，消費習慣的改變始於網路的大量盛行，連線能力讓消費者可隨時隨地購物，疫情不僅打斷實體商店的消費人流，更加速電子商務平台的用量成長，不必出門、貨就送到家，顛覆了過去的消費模式，為電商平台帶來商機。

以今年中國雙 11 購物節為例，從預售數字便顯示網購支出強勁，阿里巴巴公布部分數字，在 11 月 1 日至 3 日間，有超過 2600 個品牌的成交額，已超過去年雙 11 活動首日的銷售數字。

展望後市，Ido Cohen 表示，電商發展出新型態的消費模式，將繼續瓜分傳統實體零售商的市占率，以美國電子商務占零售支出百分比看，目前在美國僅占不到 20%，電商占零售業的比例還有相當成長空間，因此依然看好電子商務潛在上漲空間。

富達國際股票基金經理 Dale Nicholls 觀察到，雙 11 對近期相關股價變動的影響有限，但從今年的情況可以看出，消費市場仍然充滿生機，包括配送和物流方面都有些影響變化。

Dale Nicholls 指出，雙 11 需求集中，因此需要大量的計畫和生產，有鑒於限電對供應鏈的影響，可能也會影響交貨和配送時間，包括紡織、包裝、傢俱等產業中的製造商或許會受到一定干擾。

舉例來說，在配送階段，配送中心的限電情況，加上卡車柴油短缺，可能會導致配送時間延長和成本增加，隨著供電問題逐步得到緩解，將有利於改善大規模生產和物流情況。